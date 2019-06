Des logements modulaires pour les personnes précarisées

D’abord, la symbolique. À l’heure des manifestations sur le climat, les logements ont été construits en lieu et place d’un ancien parking. Ensuite, le résultat concret: une vingtaine de studios modulaires – dix-neuf logements de 20 mètres carrés et un local technique. Préfabriqués à Yverdon, transportés en camion, ils ont été mis en place en trois jours seulement à l’aide d’une grue, entre deux immeubles, sur une parcelle libre derrière la gare Cornavin (voir la vidéo ci-dessous). «Si l’extension de la gare doit voir le jour, on pourra les démonter et les installer ailleurs», souligne Radek Maturana, du Service social de la Ville de Genève.

Ce projet est porté par Esther Alder depuis 2011 et son arrivée à la tête du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Présente mardi pour l’inauguration aux côtés de son homologue à l’Aménagement, Rémy Pagani, la magistrate a reconnu que le parcours avait été «compliqué», même si le crédit a finalement été voté à l’unanimité par le Conseil municipal en 2017. «La contribution est modeste sur le plan quantitatif. Mais chaque fois que l’on parvient à reloger une personne, c’est une immense victoire», se réjouit-elle. «C’est une tentative pour résoudre un problème important en ville, la précarité», complète Rémy Pagani.

Intérieur en bois

Ces logements sont destinés, à partir du 1er juillet et de manière temporaire, à des personnes seules, des familles monoparentales ou des couples. Ils s’acquitteront d’un loyer calculé en fonction de leur capacité financière et bénéficieront d’un accompagnement par le Service social.

Depuis l’extérieur, trois bâches en couleur dessinées par des élèves du parascolaire de l’École des Grottes et des Cropettes donnent un peu de gaieté à un ensemble plutôt terne avec ses escaliers métalliques. L’intérieur est plus chaleureux. Tout est en bois. «De l’épicéa suisse», précise Rémy Pagani. Chaque studio dispose d’une armoire, d’une petite table, d’une salle de bains et d’une cuisine, installée directement sur place.

Faire des émules

Des membres du collectif d’associations actives dans l’aide aux sans-abri étaient aussi présents mardi. Valérie Spagna, directrice de l’accueil de nuit à l’Armée du Salut, applaudit l’initiative de la Ville et trouve le résultat très abouti à l’intérieur. Elle met toutefois un bémol: «Ces logements s’adressent aux personnes qui ont droit aux prestations sociales. Or la plupart des sans-abri sont sans-papiers», regrette-t-elle.

Considérant que toutes les solutions sont bonnes à prendre, Esther Alder espère quant à elle que ces logements relais «feront des petits». Et la Verte d’ajouter: «Les endroits libres, ils existent, même en ville. Il faut chercher et on les trouve.» (TDG)