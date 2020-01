Des logements à la place du parking des Alpes?

Le projet dormait depuis des mois dans les tiroirs de la Fondation des parkings. Il pourrait bien être relancé. La conseillère municipale PDC et candidate au Conseil administratif Alia Chaker Mangeat propose d’enterrer le parking des Alpes, qui occupe un bâtiment sur la rue Sigismond-Thalberg, aux Pâquis, et de construire à la place un immeuble de 45 appartements. Le Conseil municipal l’a suivie et accepté d’étudier cette possibilité en commission la semaine dernière.

«Le projet ne coûterait rien à la Ville. Les logements seraient entièrement financés par la Fondation des parkings», relève Alia Chaker Mangeat, mettant en avant les avantages de ce quartier commerçant du centre-ville, «à la fois populaire et touristique».

Parking «plus adapté»

En 2018, la Fondation des parkings avait annoncé son intention de fermer ce garage sur plusieurs étages, dont la construction remonte aux années 70. Il est souvent difficile d’y manœuvrer tant les places sont étroites. Autorisant une hauteur maximale de 1,80 mètre seulement pour les véhicules, l’ouvrage bénéficie d’un taux d’occupation d’à peine 60%. «Tant en termes de hauteur que de largeur, il n’est plus adapté aux besoins actuels», résume Jean-Yves Goumaz, le directeur général de la fondation.

Dès lors, plusieurs options ont été envisagées. «Nous avons d’abord étudié la possibilité de le reconstruire sur place, mais la surface au sol s’est avérée trop petite», poursuit Jean-Yves Goumaz. Trois sites en sous-sol ont été ciblés dans les alentours: sous la place des Alpes, sous la place Brunswick ainsi que sous la place Dorcière, où se situe la gare routière. Laquelle pourrait bientôt déménager, elle aussi. Une motion, adoptée par le Conseil municipal au printemps dernier, demande au Conseil administratif de lui trouver un autre emplacement. «Si cette gare devait rester au centre-ville, une des options pourrait alors consister à déplacer les bus au premier étage du futur parking souterrain», relate encore le directeur général. Des études de faisabilité sont en cours.

Doutes sur la faisabilité

En faveur de l’enterrement du parking, Alia Chaker Mangeat y voit également l’occasion de «libérer» la place Dorcière. «Ce site est une vraie plaie et un non-sens absolu en matière d’aménagement. Ce ne serait pas un luxe d’avoir un espace plus végétalisé dans ce quartier qui en manque cruellement», note la candidate PDC, par ailleurs opposée à la construction du parking Clé-de-Rive.

Lors de la séance plénière du Conseil municipal jeudi dernier, plusieurs élus ont toutefois mis en doute la faisabilité du projet. Mais, in fine, le renvoi en commission a été accepté par 60 oui, 0 abstention et 13 non, venus du MCG et de l’UDC.