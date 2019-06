Dès le 1er juillet, une Genevoise conseillera les chefs d’État européens

Le 1er juillet, la Genevoise Thérèse Blanchet prendra officiellement la tête du service juridique du Conseil européen (des chefs d’État et de gouvernement) et du Conseil (des ministres) de l’Union européenne. Elle deviendra ainsi la première femme à atteindre le sommet de la hiérarchie du droit européen.

Choisie par le Conseil parmi une quarantaine de candidats, cette active quinquagénaire ne cache pas sa fierté d’avoir atteint ce poste qui fera d’elle l’une des rares personnes à assister au huis clos du Conseil européen. Elle aura ainsi la responsabilité de conseiller juridiquement les chefs d’État et de gouvernement dans leurs choix. C’est aussi elle qui pourrait être en charge de rédiger les éventuelles modifications des traités si les nouveaux élus européens décidaient de moderniser leurs institutions.

Au siège de l’Union européenne (UE), de nombreuses femmes se réjouissent de ce choix. «J’ai fait toute ma carrière au mérite, sans jamais mettre en avant le côté féminin, mais en voyant les réactions de mes collègues à Bruxelles, je réalise que le fait qu’une femme accède à ce poste est très important pour elles.» Dans les couloirs, on salue également le fait qu’elle soit du sérail et n’ait pas été parachutée de l’extérieur.

Famille engagée

Pourtant, cette avocate vient de loin. Si elle est détentrice d’un passeport tricolore hérité de sa mère, c’est à Confignon qu’elle a grandi. Au cœur d’une famille qui a marqué la vie genevoise par ses combats. «Ma mère, Jeanne Blanchet, est à l’origine de la mobilisation pour que l’autoroute de contournement soit enterrée. Mon père, Maurice Blanchet, fait partie des naturalistes de la première heure, à qui l’on doit notamment la réintroduction des castors à Genève», confirme fièrement la juriste en se remémorant une enfance hors du commun. «J’ai passé de nombreux week-ends à transporter des castors, des lynx et des chats sauvages tout en écoutant les récits sur les combats de mon grand-père Jean-Dominique Ferrandi, un résistant français qui a donné son nom à l’école dans son village, Peri, en Corse, et au terrain de sport de l’école de la rue Damesme, où il était instituteur, à Paris. Donc forcément, j’ai la niaque.»

Traités à large spectre

Après quatre années passées au Collège de Saussure, la jeune femme se lance dans des études de droit «parce que ma mère m’a dit que ça menait à tout». Elle passe son brevet d’avocate et travaille au sein de l’étude genevoise de Jacques Hochstaetter, avant de se lancer dans un diplôme postgrade au Collège d’Europe de Bruges.

«À l’époque, tout le monde allait poursuivre ses études aux États-Unis, mais je n’avais pas les moyens, alors j’ai fait des recherches et suis tombée sur cette institution. Je me suis inscrite sans vraiment savoir que c’était un peu l’ENA (École nationale d’administration) européenne.»

À l’issue de cette année, elle rejoint le service juridique de l’Association européenne de libre-échange (AELE), où elle travaille sur la création de l’Espace économique européen. En 1994, alors âgée de 31 ans, elle passe brillamment le concours pour devenir fonctionnaire européenne et rejoint le service juridique du Conseil de l’UE en 1995. La jeune femme ne tarde pas à gravir les échelons et devient cinq ans plus tard bras droit du directeur du service juridique, Jean-Claude Piris. À ses côtés, elle participe notamment aux négociations du traité constitutionnel puis du traité de Lisbonne. Devenue en 2012 directrice pour les questions «justice et affaires intérieures», elle participe aux négociations du New Settlement qui visait à satisfaire les revendications britanniques avant le vote du Brexit. «J’ai toujours été un peu la spécialiste des traités à large spectre un peu compliqués», ironise la Genevoise.

À partir du mois de juillet, c’est elle qui dira le droit à Bruxelles. Mais que va-t-elle faire concrètement? «Je vous donne un exemple: lorsque le Conseil européen a décidé de monter l’opération militaire Atalanta, visant à libérer la Corne de l’Afrique des pirates, les ministres ont d’abord adopté un plan des opérations. Celui-ci incluait de faire juger les pirates somaliens sur l’île Maurice. Dans ce cas, le rôle du service juridique est de nous assurer que les accords et décisions adoptés dans ce cadre sont juridiquement corrects. Idem pour les arrangements passés avec la Turquie en 2016, lors de la crise migratoire.»

Comprendre le fédéralisme

Mariée à Jouko Lempiäinen, ancien directeur de l’Organisation mondiale des douanes, et mère d’une jeune fille de 19 ans, Thérèse Blanchet a atteint le sommet de sa carrière. Un succès qu’elle explique notamment par ses études suisses. «Je suis persuadée que le fait d’avoir grandi et fait mes études ici m’a largement avantagée. Je sais ce qu’est un système fédéral, comment fonctionne une construction étatique par couches et ce qu’est le principe de la primauté du droit.»

Installée dans une maison de ville bruxelloise du quartier de Saint-Gilles, cette battante compte bien occuper son nouveau poste jusqu’à sa retraite, dans huit ans. «J’aime bien le droit, mais je ne compte pas passer ma retraite à lire de la jurisprudence. J’ai bien l’intention d’en profiter, entre Bruxelles et la Corse, où nous avons encore une maison de famille dans un petit village de montagne.»

«L’Union européenne est une construction fragile»

Vous vous apprêtez à prendre votre fonction alors que les nationalistes renforcent leur pouvoir au Parlement européen. Êtes-vous inquiète?

L’Union européenne est une construction fragile qui repose sur le respect du droit. Si un État ou un autre commencent à ne plus le respecter, tout s’effondre. Nous devons travailler plus que jamais afin de préserver notre unité malgré l’arrivée de plus d’élus issus de partis nationalistes.

Quels sont les plus gros défis que vous aurez à relever dans les années à venir?

Afin d’être plus efficaces, il faudrait peut-être que nous puissions prendre certaines décisions à la majorité qualifiée et plus à l’unanimité. Mais je ne crois pas que nous réussirons à modifier les traités. Il faudra donc essayer d’utiliser des «clauses passerelles» pour y parvenir, c’est-à-dire des clauses qui permettent de faire «passer» vers la majorité tel ou tel secteur où l’unanimité s’applique encore. Nous devrons également travailler à la restauration de la confiance après la crise migratoire et avancer dans le dossier de la création d’un budget de la zone euro. Il y a aussi l’enjeu climatique, le Brexit. Mais dans l’immédiat, le plus gros enjeu est l’élection du président de la Commission européenne, qui devrait se décider d’ici au 15 juillet, ainsi que les autres nominations (président du Conseil européen, haut représentant pour la politique étrangère, président de la Banque centrale européenne).

Justement, le Parlement et le Conseil européens ne semblent pas être d’accord à ce sujet. Juridiquement, qui a le dernier mot?

Les vues divergent, c’est normal. Le traité prévoit que le Conseil européen propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission, après avoir procédé à des consultations, et que c’est au Parlement qu’il revient d’élire le président. L’objectif des consultations préalables est bien entendu de rapprocher les points de vue pour que la procédure se déroule bien. Cela peut prendre du temps. Nous verrons. Si le Parlement rejette le candidat proposé par le Conseil européen, ce dernier a un mois pour proposer au Parlement un nouveau candidat.

Comment voyez-vous la position actuelle de la Suisse face à l’Union européenne?

Je comprends parfaitement la position actuelle de la Suisse. Elle aurait pu devenir membre en même temps que la Suède, la Finlande et l’Autriche, mais maintenant c’est compliqué, car les pays européens se sont beaucoup intégrés depuis. Il y aurait un abandon de souveraineté bien plus important qu’à l’époque. Je pense que la situation actuelle est tenable, pour autant qu’une solution soit trouvée au sujet de l’accord-cadre. C.Z.B.

