Des kimonos à l’affiche, c’est chic!

Veste japonaise aux larges manches, pendentif chinois autour du cou, Eugénie Baur-Duret arbore, sur un cliché en noir et blanc, un chic oriental tout à fait dans l’air du temps. L’épouse d’Alfred Baur (lire ci-contre) panache les origines exotiques de ses parures, comme le veut la mode des années 1920-30. Cette photographie tirée des archives familiales et présentée dans l’exposition «Asia Chic», à voir jusqu’au 7 juillet à la Fondation Baur-Musée des arts d’Extrême Orient, est une aubaine: elle condense à elle seule le propos de cet accrochage fastueux, qui fait dialoguer une moisson de kimonos étourdissants avec des affiches présentant les modèles des grands couturiers des années folles qui s’en sont inspirés.

«La Première Guerre mondiale terminée, l’Europe a faim d’un monde meilleur. Une passion pour l’Asie se développe, en France notamment», constate Estelle Niklès van Osselt, sinologue, conservatrice à la Fondation Baur et commissaire de l’exposition «Asia Chic». «Les gens ont envie d’un ailleurs qui les fait rêver, ils mélangent les exotismes: la Chine et le Japon bien sûr, mais aussi la Turquie, la Perse, l’Égypte. Carter découvre le tombeau de Toutankhamon, on donne des «1001 Nuits» une nouvelle traduction, l’Indochine et l’Algérie sont des territoires français, c’est un âge d’or pour les empires coloniaux.»

Fluidité sensuelle

La mode reflète cet engouement. Les créateurs pillent sans honte étoffes et motifs, techniques et couleurs, qu’ils maraudent sur ces textiles japonais ou chinois dont la splendeur enchante leurs clientes. Ils réinterprètent la fluidité sensuelle du kimono dans un drapé croisé et des emmanchures vastes qui laissent les femmes libres de leurs mouvements.

Revues et magazines reflètent bien sûr ces tendances. Ils publient des illustrations montrant des créatures émancipées vêtues de soie par Poiret, Worth, Lanvin ou Paquin. Leurs modèles se nomment «La commode en laque», «Le tombeau des secrets», «L’oiseau volage». Agrandies, ces gravures de mode en fac-similé – empruntées pour la plupart à la Bibliothèque d’art et d’archéologie – conversent dans l’exposition avec leurs sources d’inspiration.

«Trouver les bonnes correspondances entre textiles et affiches a été complètement exaltant!» s’enthousiasme Estelle Niklès van Osselt. «Nous essayons toujours de présenter nos collections d’une manière un peu différente. Il s’agissait ici, outre le fonds d’Alfred Baur, de mettre en valeur deux splendides donations faites à la Fondation, composées de 160 kimonos n’ayant jamais été étudiés ni exposés.»

Sur fond d’opéra

La première des quatre salles composant «Asia Chic» explique le contexte sur un fond sonore d’opéra. «Turandot» et «Madame Butterfly» escortent une coiffe de concubine et des costumes de théâtre chinois aux teintes violentes, ornés de dragons et brodés d’or.

On admire dans la deuxième pièce des matières nouvelles pour les Européens des années 20: le jade, la laque ou le cristal de roche, qui remplacent des matériaux faisant cruellement défaut. Les bobos de l’époque «découvrent l’opium et le mah-jong, qui fait fureur: on s’arrache les jeux d’os et de bambou, fournis à Paris par un pédicure chinois», raconte dans un sourire la commissaire.

Le vert, décrié depuis le Moyen Âge, et les associations de couleurs vives font leur entrée dans les salons. Un merveilleux kimono de jeune fille vert d’eau, affriolant avec ses très longues manches, brodé et peint, semble prêt pour une fête secrète. Plus loin, la femme des années folles, échappée de sa cage dorée, semble prête à s’envoler dans un frou-frou soyeux.

«Asia Chic» à la Fondation Baur-Musée des arts d’Extrême-Orient, rue Munier-Romilly 8, jusqu’au 7 juillet. Nuit des musées, samedi 18 mai, de 18 à 20 h, www.fondationbaur.ch (TDG)