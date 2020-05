Des «invisibles» convergent aux Vernets pour recevoir une aide alimentaire

«On n’aurait jamais pensé voir ça à Genève.» C’est un photographe, qui en a vu d’autres, qui le dit. L’objet de sa stupeur, c’est cette file indienne, infinie, de marcheurs silencieux, autour de la patinoire des Vernets. Des femmes - beaucoup -, des couples, des jeunes et des plus vieux qui viennent demander de l’aide. Des invisibles forcés de sortir de l’ombre, des bénéficiaires de l’aide sociale qui ne suffit plus, M. tout-le-monde qui était «serré» avant le Covid-19 et qui se noie aujourd'hui.

Samedi, une impressionnante distribution de denrées d’hygiène et alimentaires a eu lieu dans le hall de la patinoire des Vernets. Quelque 1500 personnes précarisées - selon les organisateurs - ont attendu des heures pour un sac d’une valeur de 20 francs. L’action émane de l’association La Caravane de Solidarité, en partenariat avec la Ville, Médecin sans frontières (MSF), Les Colis du cœur, la fondation Partage, le Centre social protestant, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Groupe sida Genève ainsi que la Comédie et les pompiers volontaires.

Photos: Laurent Guiraud



Depuis le début de la pandémie, les acteurs du secteur social sont en surchauffe. La vague de personnes précarisées est rapidement devenue tsunami. «C’est tout le système social qui est aujourd’hui débordé, confie Pierre Philippe, directeur des Colis du Cœur. Depuis le 28 mars, nous recevons des demandes de 1000 personnes supplémentaires chaque semaine!» Plusieurs distributions d’urgence ont été organisées dans des préaux d’écoles. La semaine passée, 1200 personnes se sont présentées à l’école Hugo-de-Senger et la moitié a dû repartir les mains vides. «Les files d’attente s'étiraient dans le quartier déjà dense. Et c’était peu discret, les personnes étaient exposées. La Ville a alors décidé de mettre à disposition le hall des Vernets», détaille Isabelle Widmer, responsable des écoles en Ville - en temps normal -, chargée de coordonner l’action du jour à la patinoire.

«Inimaginable de voir ça en Suisse...»

Ce samedi, la distribution ne démarre qu’à 10h. Mais à 9h30, la file d’attente court déjà le long de l’Arve jusqu’au théâtre du Loup, bifurque et atteint le voisinage d’Aligro… On démarre face à ce qu’on ne peut plus payer, on termine la course vers le gratuit salvateur. Une cohorte de caddies et sacs - mention spéciale au slogan d’une grande surface «Donut worry» -, de masques bleus, blancs, rose. Les visages à découvert sont rares, on protège la santé et l’identité. Les familles avec enfants et les personnes vulnérables entrent en priorité; pour les autres, il faut être patient. Et avoir la vessie endurante car il n'y a pas de WC.

Photos: Laurent Guiraud

Cette Philippine tient la distance depuis trois heures. Elle n’en revient pas: «C’est juste inimaginable de voir ça en Suisse, autant de personnes dans le besoin…» Ses employeurs ont réduit leur demande en ménage. «J’ai tenu quelques semaines mais maintenant ça devient vraiment difficile...» Après avoir serpenté entre les banderoles installées dans le hall avec l’expertise de MSF, elle reçoit son sac de denrée à l’entrée des tribunes A et C impair, sous les banderoles du Servette FC.

Son colis, standardisé, contient riz, pâtes, huile, sucre, sauce tomate, thon, sardines et un set d’hygiène comprenant notamment deux rouleaux de papier toilette. Ce qui lui arrache un rire: «Je n’ai pas compris la panique des Genevois avec le papier toilette. C’est complètement culturel. Tant qu’on a de l’eau et du savon, on survit non?» Couches, céréales, lingettes sont ajoutées au colis des familles. «Tous ces produits sont des dons de privés que nous avons récoltés, explique Christoph Jakob. C’est touchant de voir ces deux extrêmes, de générosité et de pauvreté.»

«Il faut un plan ambitieux pour leur permettre de vivre»

Dans cet extrême de pauvreté, on trouve des travailleurs au noir ou au gris déclarés mais qui n’ont pas droit au chômage. Mais aussi, ajoute Pierre Philippe, des personnes qui étaient déjà «juste» avant le Covid-19 et qui maintenant voient leurs dépenses alimentaires augmenter notamment parce que les enfants ne vont plus au restaurant scolaire. Il y a aussi ceux qui n’osent pas demander de l’aide. Ils viennent d’Amérique du Sud, des Philippines, du Maghreb, de Syrie, de Mongolie. De Suisse aussi. «Ces personnes contribuent à la prospérité économique du canton, travaillent dans la restauration, dans les hôtels, dans l’économie domestique, relève Christoph Jakob, membre de la Caravane de solidarité. Or, là, on les laisse sans rien.»

Photos: Laurent Guiraud

Esther Alder, magistrate en charge de la Solidarité en Ville de Genève, a aussi la gorge serrée. «Devoir attendre des heures pour un sac alimentaire, c’est révoltant. Cette situation démontre la fragilité de notre société. A l’heure où l'on concentre les efforts pour redémarrer l’économie, il faut aussi un plan ambitieux qui permette à ces personnes de vivre.»

Enregistrer les adresses pour une aide durable

Jonathan et Mauricio sont arrivés d'Espagne il y a plus d’un an pour «trouver un travail et changer la vie». «On travaille sur appel sur des chantiers. Le téléphone n’a plus sonné depuis un mois et demi. On a droit au chômage partiel mais on n'a encore rien reçu… On n’a pas payé notre loyer, on mange du riz et des pâtes mais là on ne tient plus.» Avant de repartir avec leurs colis, ils passeront décliner leur adresse. «Nous inscrivons aux Colis du coeur ceux qui ne le sont pas encore, explique Isabelle Widmer. Il faut pouvoir les intégrer dans une aide durable.»

Cela leur permettra de recevoir chaque semaine un bon d’achat dans les grands commerces. Et ceux dorment chez des marchands de sommeil? «90% nous donnent une adresse. Parfois ils ont peur de le faire mais une fois que nous expliquons que cela ne mettra pas en danger la personne qui les héberge, ils sont souvent d’accords.»

Photos: Laurent Guiraud

L’action du jour vise encore un but de santé publique. À l’extérieur, le train des marcheurs défilent devant des collaborateurs de MSF et des HUG qui sondent des passagers à la volée sur leur état de santé général. «Avez-vous des symptômes du Covid-19? Y-a-t-il un médicament que vous n’arrivez plus à vous procurer?» A l’intérieur, des stands offrent un dépistage gratuit du coronavirus et du VIH.

En fin d'après-midi, la distribution se termine. Cette fois, personne n’est reparti les mains vides. «On est exténués mais heureux, témoigne Christoph Jakob. Il faut penser maintenant à la semaine prochaine…»