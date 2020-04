Des imprimantes 3D en renfort contre le virus

C’est l’un des nerfs de la guerre contre le coronavirus: les masques de protection. Or, ceux-ci manquent. Pourtant, il faut bien protéger ceux qui sont au front, en contact quotidien avec le virus, soignants, mais aussi caissières, pharmaciens. Pour pallier le manque de moyens, un groupe de Genevois a trouvé une parade: créer des visières de protection en plastique, couvrant intégralement le visage, grâce à des imprimantes 3D.

Produit à base d’amidon

Cherif Kaoulala, un habitant de France voisine, travaille à l’aéroport de Genève, où il est chargé de la sécurité et de la santé au travail pour Qatar Airways. Il possède une imprimante 3D, qu’il utilise avec ses enfants pour fabriquer des objets et des jouets. «J’entendais parler du manque de moyens de protection et dans le même temps, je voyais fleurir sur internet des vidéos de «makers» (ndlr: littéralement «faiseurs») qui produisaient des visières de protection, validées par plusieurs hôpitaux européens, et mettaient à disposition des fichiers open source pour les fabriquer. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire à mon niveau, pour aider et apporter ma pierre à l’édifice.»

Il se lance dans la fabrication et crée le groupe Facebook «Printers solidaires du Grand Genève», avant de constituer rapidement un noyau dur d’une dizaine de «makers» genevois et de France voisine, dont une entreprise spécialisée dans l’impression 3D, 3Dvice. «Mon employeur a eu vent du projet et m’a laissé un peu de temps libre pour ça», ajoute Cherif Kaoulala. L’imprimante 3D permet de créer un serre-tête à base d’amidon de maïs, une structure sur laquelle est fixée une feuille en PVC couvrant l’intégralité du visage. Cherif Kaoulala tient à préciser que le système ne remplace pas du matériel de protection homologué. «Mais c’est mieux que rien. Il est conseillé de [le] porter avec un masque chirurgical, cela fait office de protection en plus car le seul masque chirurgical ne protège pas totalement en cas de projections de gouttelettes.»

Chaque «maker» produit ces protections chez lui, parfois jour et nuit, et Cherif Kaoulala se charge de réceptionner les commandes, de récolter les visières et de les livrer. Il a rapidement été submergé. «En une seule semaine, nous avons reçu 500 demandes!» Aujourd’hui, le groupe a déjà produit et livré 1050 visières. «Chaque imprimante confectionne de 20 à 30 masques par jour, il faut de quarante minutes à une heure et demie pour un exemplaire.»

Le carnet de commandes totalise désormais 1500 requêtes, de Genève, de France voisine et même de Neuchâtel. Pour protéger caissières de supermarché en France voisine, employés d’EMS, pharmaciens, ouvriers, mobilisés de la PC aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou encore aux soins intensifs.

«Une barrière en plus»

Filippo Boroli, médecin adjoint dans ce service des HUG, explique avoir reçu, en don, quelque 200 pièces. «Nos soignants bénéficient déjà de mesures de protection, avec des masques et des lunettes. Ces visières viennent en plus, c’est une barrière supplémentaire et une alternative aux lunettes de protection pour ceux qui travaillent très près des malades. Elles permettent d’augmenter la surface du visage protégée et donc les «portes d’entrée» du virus que sont la bouche, le nez mais aussi les yeux en cas de projections. Par ailleurs, elles évitent aussi que l’on se touche le visage, ce que l’on fait environ dix fois par minute en temps normal…»

L’EMS Les Mouilles, lui, en a reçu une quinzaine, «au cas où nous aurions des cas de Covid-19, c’est une protection supplémentaire, notamment pour les yeux, qui sont aussi une source de contamination. C’est une très bonne initiative, c’est précieux», relève le directeur, Laurent Scheller.

Le tout est distribué gratuitement et produit de manière bénévole. «Pour l’instant, chaque «maker» a puisé dans ses réserves, confie Cherif Kaoulala. J’ai constitué une cagnotte sur internet, frappé aux portes pour rassembler de la matière première, mais on commence à en manquer alors que la demande en visières explose.» Ce sont surtout les feuilles en PVC qui se font rares, et chères. «Leur prix a été multiplié par deux, voire trois. Certains profitent de la situation. Mais a contrario, d’autres font des efforts et certains sites ont fait des réductions. Il faut aussi relever nos coûts d’électricité et de pièces de rechange, les imprimantes tournent à plein régime et s’usent. Nous avons lancé quelques démarches et espérons bénéficier de soutiens financiers.»

Plus d'information ici.