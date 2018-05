Des imams sur les bancs de l’Université

«Vous êtes dans la commission d’éthique chargée de donner des conseils au législateur pour tester des médicaments sur des enfants. Que suggérez-vous?» Un jour de mars, l’exposé du professeur d’éthique à l’Université de Genève, François Dermange, absorbe huit étudiants pas comme les autres. Des imams et représentants d’associations musulmanes genevoises, mais aussi vaudoises et neuchâteloises, se retrouvent douze heures par semaine sur les bancs de l’Université de Genève (UNIGE) pour se former à la citoyenneté suisse. Ce projet pilote unique en Europe ravit les participants, intéresse d’autres entités, mais doit encore convaincre. Décryptage.

À travers des cas de figure concrets, comme le suicide assisté, François Dermange aborde les grands courants du débat éthique, et enseigne la recherche du consensus social. «Si vous mettez en avant «Dieu dit que», ce n’est pas un argument. Il faut faire un travail pour traduire ce qui vous semble juste dans des termes compréhensibles pour tous. Si vous ne faites pas l’effort, personne ne vous écoutera.» Attentifs, les étudiants interviennent timidement. Ce cours, comme celui portant sur l’analyse des débats théologiques contemporains, les articulations entre théologie, droits et culture, passionne les participants. À l’image de Vahid Khoshideh, chiite, pharmacien arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans: «Cela m’intéresse de savoir ce que les enseignants vont dire sur les chiites. Ici, il y a toutes les tendances de l’islam réunies. C’est la Genève tolérante.»

Président de l’Association islamique et culturelle d’Ahl-El-Bayt de Genève, il connaît la plupart des participants à travers l’Union des organisations musulmanes de Genève. Mais ces cours permettent une réflexion sur des sujets peu abordés entre les associations. «J’apprécie le fait de voir les points convergents de l’islam avec la société dans laquelle on vit. Et il y en a beaucoup! Nous essayons de promouvoir une culture musulmane suisse.» Que retire-t-il de cette formation? «Je peux mieux faire comprendre la société suisse aux jeunes gens qui font leurs études ou cherchent du travail.»

Une autre vision du monde

Ahmed Thaker, imam de la communauté Ahmadi représentant une quarantaine de fidèles à Genève, a accepté de participer «car c’est un devoir d’apprendre, c’est une façon de s’intégrer dans la société et de donner une bonne image de l’islam dont on parle trop souvent à travers les conflits». Les cours de droit et d’histoire intéressent surtout ce Français né au Pakistan, arrivé en Suisse il y a deux ans. «J’ai étudié pendant sept ans le christianisme, mais du point de vue musulman. Maintenant, je découvre une autre vision du monde chrétien», poursuit le plus jeune de la classe, âgé de 27 ans. C’est grâce à l’UNIGE que le représentant de ce mouvement réformiste a développé des contacts avec d’autres représentants. Comme Noureddine Ferjani, imam depuis peu à la mosquée du Petit-Saconnex, mais aussi une femme, Dia Khadam, aumônier aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Qu’attend-on d’eux? «Situer la place des religions en Suisse, dans une perspective historique et juridique. Savoir analyser le contexte institutionnel suisse et les enjeux liés à la laïcité dans le canton. Comprendre leurs propres représentations culturelles. Savoir communiquer et argumenter leurs positions dans un débat pluraliste», détaille François Dermange. Placés dans un bain de diversité, ils s’ouvrent à d’autres réalités. «Outre les cours, le fait de rassembler hommes et femmes, de courants différents, les confronte à la pluralité de l’islam. Ils développent une approche réflexive et critique que peu avaient jusqu’à présent», souligne François Dermange. Exigeant, cet apprentissage est certifiant. Au premier semestre, sur les six participants, quatre n’ont pas obtenu le niveau requis en français. «Nous avons apporté un décodage culturel, un déchiffrage des concepts, tels que la laïcité, qui a été bénéfique. Ce résultat objective le fait que cet enseignement était nécessaire.» À l’issue du second semestre, un mémoire devra être rendu pour obtenir les crédits nécessaires à l’obtention d’un diplôme.

Projet pilote soutenu par le Bureau de l’intégration, rattaché jusqu’au 31 mai au Département de la sécurité et de l’économie (DSE), il s’est bâti avec l’UNIGE, chargée du programme académique. Son coût sur un an? 150 000 francs, financés dans le cadre de la politique d’intégration pour les cours de français, la coordination du programme et les heures d’enseignement externes. À cela s’ajoutent les heures d’enseignement fournies par les professeurs de l’Université. Mais pourquoi cette formation est-elle gratuite? «Elle se veut incitatrice, sans être obligatoire. C’est dans l’intérêt des imams, de leurs fidèles et de toute la société», répond François Dermange.

La genèse du programme revient notamment à Nicolas Roguet, délégué à l’Intégration: «Cela fait neuf ans, depuis la votation sur les minarets, que nous travaillons avec les communautés musulmanes pour construire le dialogue, dans le but de les responsabiliser par rapport à leur rôle dans la communauté genevoise. Dans ce cadre-là, des structures musulmanes nous ont demandé l’an passé de créer une formation pratique à la citoyenneté destinée aux imams.» Le concept testé sur un an aura des retombées positives pour l’État. «Après une telle formation, impossible de s’entendre dire: on ne savait pas», remarque Nicolas Roguet. Unique en Europe sous cette forme, cette initiative, qui fera l’objet d’une évaluation, intéresse la Confédération et plusieurs entités européennes et universités.

«Réponse à une inquiétude»

L’expérience n’a pas encore complètement convaincu. Sceptique au départ, le président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse, Montassar BenMrad, a révisé son jugement: «Genève voulait agir rapidement dans une approche informative. C’est un bon pas, mais il faut voir comment la démarche va évoluer à moyen terme et comment elle peut s’articuler avec le travail effectué par le Centre suisse islam et société à Fribourg.»

Mitigé, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, analyse: «C’est une réponse par défaut du politique à une inquiétude de la population. L’État a trouvé un alibi pour avoir un droit de regard sur l’islam en Suisse. Cette formation est un ballon d’essai. Pour juger de sa pertinence, il faudra voir comment des imams transmettent ces enseignements aux fidèles. La touche positive est que cette formation aura probablement le mérite de contribuer à l’ouverture de l’UNIGE à l’enseignement académique de l’islam.» (TDG)