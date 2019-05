Des «gilets jaunes» recouvrent le consulat de France de peinture

Ce mardi matin, les passants s'arrêtent devant le consulat de France. Sous leurs yeux se dévoile un singulier spectacle: la façade du bâtiment de la cour des Bastions a été en partie couverte de peinture jaune. L'occasion de prendre une photo avant de poursuivre son chemin.

L'action a été revendiquée mardi en milieu de journée par le Groupe Intergalactique de Luttes Emancipatrices Transfrontalières (GILET), à travers un article publié sur le site renverse.co. Dans une vidéo qui accompagne le texte, on peut voir deux individus vêtus de gilets jaunes asperger en pleine nuit le consulat de France de peinture.

«Quelques litres de peinture jaune pétant ont été pulvérisés (...), en solidarité avec les personnes qui subissent les violences policières et contre la répression qui s’abat sur le mouvement des Gilets Jaunes et contre toute celles et ceux qui se battent pour des conditions de vie dignes, qui contestent l’oppression capitaliste ou qui ne correspondent pas à ses logiques. (...) Nous voulons signifier à l’état français que sa brutalité ne passe pas inaperçue. Alors qu’il tente de l’invisibiliser, nous la lui renvoyons dans la face(ade)», peut-on lire. Le groupe dénonce aussi «la collaboration de la Suisse, à travers ses industries qui vendent tranquillement à la police française les flashballs utilisés pour tirer sur les manifestant.e.x.s».

La police, elle, a constaté la déprédation depuis un moment. «Une patrouille s'est rendue sur place au milieu de la nuit, confirme Silvain Guillaume-Gentil, du service de presse de la police cantonale. Le ou les auteurs n'étaient plus sur place.»

Du côté du consulat, on ne souhaite pas faire de commentaires. Tout juste confirme-t-on que les déprédations ont été commises «dans la nuit» et que «deux individus» en seraient à l'origine. Le consulat a déposé plainte pour dommage à la propriété. Une enquête a été ouverte et confiée à une brigade de la police judiciaire. (TDG)