Des gendarmes volent de la drogue au poste

Trois gendarmes genevois ont été suspendus en début de semaine pour une histoire inhabituelle de cannabis disparu puis réapparu. Selon nos informations, les agents sont suspectés d'avoir volé de la drogue au poste de police. Les déboires de ce trio ont commencé avec une soirée fort bien arrosée le week-end dernier à Genève. "Quatre gin-tonic chacun", précise une source proche du dossier. Eméchés, les fonctionnaires décident de se rendre ensuite sur leur lieu de travail. Là, ils s'emparent notamment de 3,4 grammes de cannabis et de deux boutures. Avocats d'un des prévenus, Me Jean-François Marti et Nina Sepe confirment les faits reprochés: "Quelques heures après la soirée arrosée, il ont ramené la marchandise et se sont spontanément dénoncés à leur état major lundi, précise l'avocat. Dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, ils sont désormais suspendus provisoirement mais avec salaire."

Défenseur d’un des trois prévenus, Me Robert Assaël décrit cette affaire «comme un accident de parcours dans une carrière exemplaire. Mon client regrette ce qu’il a fait et collabore au maximum avec la justice » Le troisième policier est représenté par Me Alain Berger.

Porte parole du Ministère public, Henri Della Casa complète nos informations: "Trois collaborateurs du poste de police de Blandonnet font l'objet d'une procédure pénale depuis ce lundi. Il leur est reproché d'avoir dérobé une dizaine de plants de cannabis et un sachet de marijuana stockés au poste, qui avaient été saisis par d'autres policiers dans le cadre d'enquêtes. Ils ont été entendus par l'IGS (ndrl: la police des polices) et le seront prochainement par le procureur général en tant que prévenus notamment de soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité (art. 289 Code pénal)." (TDG)