Des familles ont massivement réduit leurs déchets

Six mois ont passé depuis le lancement de l’opération de coaching de Carouge Zéro déchet. Vingt-quatre familles ont été suivies par des bénévoles pour les aider à réduire leurs déchets incinérables. «Je suis impressionné, a avoué Nicolas Walder, maire Vert de la commune. Je n’ai pas atteint le niveau de certains d’entre vous.» L’encadrement personnalisé de ménages sera reconduit en septembre.

Dorinda Phillips, responsable du projet, expose les photos reçues de la part des participants, comme un pain dans un sac en tissu. «J’ai reçu un SMS d’une maman dont les enfants m’appellent magicienne parce que je fais disparaître les déchets», sourit-elle. Tout en coachant des familles, elle est allée encore plus loin dans sa propre démarche. «Pour la première fois de ma vie, j’ai fait ma propre lessive. Ça m’a coûté 70 centimes au lieu de 10 ou 15 francs.» À l’heure des comptes, elle estime que les diverses animations mises en place (conférences, ateliers, etc.) ont probablement atteint 500 ménages. Et elle compte sur l’effet multiplicateur, en encourageant chacun à devenir «ambassadeur» de la philosophie auprès de son entourage. «Des enfants ont appris à refuser les petits cadeaux à la Migros ou au McDonald’s», se félicite Flavia Wallenhorst, responsable du coaching familles. «À vous tous, vous avez réduit vos déchets de 68% en moyenne.»

À l’heure du retour d’expérience, nous retrouvons les deux familles suivies lors de précédents reportages (lire nos éditions des 8 et 21 janvier). Hasard peu étonnant, elles ont toutes les deux remporté le premier prix ex aequo, avec plus de 95% de réduction du volume de leur poubelle hebdomadaire.

Pas de retour en arrière

Les Aebischer sont passés de 500 g de déchets par semaine à environ 80 g. Nuria, la maman, directrice d’école primaire, affirme que «ce qui a changé ne reviendra pas en arrière». Sa fille cadette, Nelia, 11 ans, remarque que depuis le début de l’aventure, «on fait plus de choses ensemble, on n’est plus chacun dans son coin» – la famille a notamment participé aux grèves pour l’urgence climatique. Le papa, Stephan, apprécie aussi le côté social de l’approche. «On a fait des rencontres avec les commerçants, les clients qui sont comme nous. La réduction des déchets est vite entrée dans nos mœurs, il n’y a pas eu tant d’efforts à faire que ça. On ne se prive pas.»

Il reconnaît que Carouge est une commune idéale pour l’expérience, avec beaucoup de commerces et un maire particulièrement impliqués. Sa fille aînée veut maintenant écrire une lettre à plusieurs fast-foods pour les inciter à utiliser des contenants réutilisables.

Hélène, mariée, trois enfants, est venue seule ce soir-là pour tirer les conclusions de l’opération. «Les grandes surfaces s’y mettent, note-t-elle. Chez Leclerc, il y a six mois encore, c’était niet. Aujourd’hui, ils font un effort pour accepter les contenants mais ne font pas encore tout correctement. Ils veulent encore emballer avant de mettre la marchandise dans le tupperware.»

Le seul produit qu’elle ne trouve nulle part en vrac est le lait sans lactose. Cette responsable administrative confesse aussi avoir dû passer par un difficile «sevrage des toastinettes (ndlr: ce fromage dont chaque tranche est sous vide, souvent utilisé pour les croque-monsieur)».

Apéro «zéro déchet»

Son mari a aussi beaucoup évolué sur la question. «Il m’a encore étonné aujourd’hui. Il devait acheter du saumon pour faire une quiche, et comme il n’en a pas trouvé sans emballage, il n’en a pas acheté! Il m’a dit que l’avantage de ne plus acheter d’emballage pour la viande ou le poisson était que la poubelle ne sentait plus mauvais.» Très appliquée, elle a ressenti le besoin de changer de coach en cours de route. «J’avais besoin d’être encadrée de très près.» Le résultat est flagrant: selon ses pesées, elle est passée de 5 kilos de déchets par semaine à 500 grammes.

Enfin, alors qu’elle ne faisait jamais rien par elle-même, Flavia Wallenhorst s’est surprise à se mettre à la pâtisserie. Elle observe que sa famille a été «très reconnaissante» de ses impulsions. «Et ils ont envie de continuer, ce n’est pas comme un régime qu’on abandonne.» Chacun est reparti avec un certificat honorifique après avoir partagé un immense apéritif «zéro déchet».

Coaching personnalisé: Bernex s’y met aussi

La Commune de Bernex travaille sur une offre de coaching similaire depuis deux ans. Elle propose maintenant à «15 ménages bernésiens volontaires un suivi personnalisé avec visites à domicile, conférences et partage d’astuces en groupe sur plusieurs mois». «Moi, j’y crois beaucoup, commente Cyril Huguenin, conseiller administratif PDC chargé de la gestion des déchets. C’est mieux que les brochures et les vidéos.» Différence avec Carouge, une seule coach, rémunérée, s’occupera des familles. Le budget de l’opération se monte à 10 000 francs.

Une conférence d’introduction à la démarche aura lieu le lundi 15 avril à 18 h 30 à la mairie, sur inscription au 022 850 92 59.

S.S.

(TDG)