Des élus veulent plus de bus sur la ligne 34

On touche à un horaire de ligne de bus et c’est le quotidien de nombreux usagers qui bascule. C’est le cas de la ligne 34, qui relie Veyrier-Tournettes à la localité de Chevrier (Choulex) en moins de trois quarts d’heure. Le changement d’horaire du 15 décembre 2019 a manifestement consisté en la suppression d’un grand nombre de bus sur ce tronçon.

Un projet de résolution signé par tous les groupes politiques veyrites, et accepté sans surprise à l’unanimité, demande aux autorités cantonales et au Conseil d’administration des TPG de rétablir l’horaire précédent, ou du moins de l’adapter.

En effet, un grand nombre d’élèves de la commune utilisent cette ligne quotidiennement afin de se rendre dans leurs établissements scolaires de la Rive gauche: les collèges de Claparède, de Candolle, l’ECG Jean Piaget et l’école Moser. Ainsi, selon le décompte des élus, l’arrêt Veyrier-École «était desservi onze fois entre 6 h 10 et 8 h 46, maintenant entre 6 h 21 et 8 h 52, il n’y a plus que six bus, soit une diminution de presque 50%. De même en fin de journée, avec l’ancien horaire entre 15 h et 18 h 54, il y avait quinze bus et maintenant, entre 15 h 07 et 18 h 54, il n’y en a plus que neuf.»

Ainsi les connexions depuis la ligne 41, dont l’horaire n’a pas été modifié, imposent désormais de longs temps d’attente. «Cela oblige les élèves de Vessy à prendre un bus plus tôt pour ne pas rater leur correspondance et attendre quinze minutes aux Tournettes», illustre le document. Il est relevé que de nombreux jeunes «n’ont tout simplement plus la possibilité de rentrer à midi» et que certains d’entre eux sont finalement conduits en voiture par leurs parents depuis les modifications. Un transfert modal à l’inverse des effets recherchés, regrettent les conseillers municipaux. L’élu PLR Olivier Duc a mentionné des retards de dix à quinze minutes et son collègue du Parti Veyrier Ensemble, Joël Jousson, a ajouté que les «parents n’ont pas à combler les manques des TPG, ce n’est pas admissible». En rappelant qu’en parallèle, les tracés de la ligne 8 Tournettes et de la ligne 49 sont également contestés. Selon le socialiste Bernard Pinget, «ce devrait être un principe de ne pas diminuer l’offre de bus, cela se révèle complètement contre-productif».