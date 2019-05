Des élus s’interrogent sur les voyages de Rémy Pagani

Les voyages du Conseil administratif de la Ville de Genève, dévoilés dans le détail il y a quelques semaines, continuent de soulever des interrogations. Ces différents séjours sont actuellement analysés par la Commission des finances dans le cadre de l’étude des comptes 2018. Or, des élus s’interrogent sur certains séjours de Rémy Pagani, magistrat d’Ensemble à Gauche. Alors que le conseiller administratif, comme ses autres collègues, a dû présenter ses notes de frais à la commission, quelques détails ont du mal à passer.

C’est notamment le séminaire du Conseil administratif effectué à Hambourg (en Allemagne), du 21 au 24 février 2018, qui suscite des interrogations: en examinant les comptes de la magistrate Sandrine Salerno, les commissaires remarquent que ce séjour de quatre jours y figure, de même que des frais pour un concert sur place. Or, sur la liste des voyages que le Conseil administratif vient de publier sur son site internet «par souci de transparence», il apparaît que l’élue n’est jamais allée à Hambourg avec le reste de l’Exécutif. Pourquoi lui a-t-on imputé des frais pour un voyage qu’elle n’a pas fait?

Un mandat d’organisatrice

La réponse livrée est comptable: une architecte a été chargée d’organiser le voyage pour les cinq magistrats et elle les y a accompagnés. Le coût de ce mandat a été imputé aux conseillers administratifs ainsi qu’au directeur général et au directeur général adjoint. Prix total de sa prestation: 3240 euros, à ajouter à la prise en charge des frais d’hébergement et de déplacement.

Quel était le cahier des charges demandé à l’architecte? «L’organisation du séminaire à Hambourg comportait notamment la préparation du voyage, l’élaboration du programme de visites et de conférences relatives à la mutation urbaine, aux difficultés rencontrées dans la construction de la philharmonie de Hambourg et sa visite, ainsi que l’animation et la traduction», explique l’Exécutif par le biais de son porte-parole, Philippe D’Espine.

Mais ce point dérange aussi certains élus. Pourquoi avoir eu besoin d’une spécialiste pour organiser ce voyage? Dont le bureau, qui plus est, se trouve en Haute-Savoie et non en Ville de Genève? «Le choix de la mandataire a été motivé par les compétences et les connaissances professionnelles de cette dernière», répond l’Exécutif. L’engagement de cette architecte aurait également permis d’obtenir des contacts, selon le Conseil administratif: «À la suite de l’entretien organisé avec le maire de Hambourg (Olaf Scholz, actuellement vice-chancelier et ministre fédéral des Finances) et grâce au réseau de cette architecte, une délégation d’urbanistes de la ville de Hambourg a été reçue à Genève par le service d’urbanisme de notre ville durant une matinée», argumente le Conseil administratif. Se sont alors ajoutés aux frais 270 euros pour la traduction et l’accompagnement de cette délégation par l’architecte.

Pourquoi avoir choisi cette spécialiste en particulier? «Le Conseil administratif avait parfaitement connaissance des liens professionnels de cette personne avec le magistrat en charge du Département des constructions et de l’aménagement du fait de la profession qu’elle exerce.» Celui-ci assure que cette personne n’a reçu aucun autre mandat de la Ville.

Pourquoi était-elle alors présente lors d'un autre voyage au Bénin auquel participait le magistrat le 1er août 2018, à l’invitation de la Mairie de Cotonou et suite à la cocélébration organisée à Genève le 1er août 2017? L’architecte, «de sa propre initiative et après l’invitation de l’ambassadeur, s’est inscrite au voyage comme plus de vingt habitants de notre région. Chaque participant a pris en charge tous ses frais.»

Mission en Colombie

Un autre voyage, en Colombie cette fois-ci, suscite aussi des questions. Il s’agit d’un séjour de onze jours effectué par Rémy Pagani en août 2017. Turpial, association de solidarité, était en charge de l’organisation de cette délégation. «Le choix de cette entité est lié au fait que cette association défend les droits des prisonniers dans ce pays depuis de nombreuses années. M. Pagani désirait une association qui lui garantisse la sécurité, le professionnalisme et l’efficacité du voyage sur place», précise l’Exécutif. Total du séjour: 14 695 francs à la charge de la Municipalité, 20 589 francs aux frais de l’association, par ailleurs subventionnée par la Ville.

Or, l’association n’ayant pas les fonds pour financer ce projet, la Ville de Genève lui a avancé une partie de l’argent, explique le Conseil administratif. Par la suite, et après avoir pris connaissance du rapport de cette mission d’observation, un mécène «a fait un don de 10 000 francs à l’association pour cette mission, qui lui a permis de rembourser l’avance à la Ville», explique l’Exécutif.

Mais selon plusieurs sources, le donateur en question serait le même que celui qui a remboursé la dette de Rémy Pagani pour la Fondation Genève Cité Refuge. N’y a-t-il pas risque de conflits d’intérêts? Celui-ci n’a pas retourné nos appels, l’association non plus. La Ville n'a pas répondu à cette question.

(TDG)