Des élues militent pour des sorties scolaires gratuites

À la fin de 2017, un arrêt du Tribunal fédéral (TF) a rappelé la gratuité de l’école publique. Il exclut désormais toute participation financière des parents supérieure à 80 francs pour les activités où la présence de l’élève est obligatoire. Aux cantons d’assumer les coûts. À Genève, le Département de l’instruction publique (DIP) a calculé que ces frais s’élèveraient à quelque 8 millions de francs. Impossible à assumer dans le contexte budgétaire actuel, a-t-il déclaré. Il a donc opté pour une «solution transitoire»: afin de continuer à offrir ces camps, et à solliciter les parents, le DIP a modifié le statut des activités à la semaine. Elles ne sont plus obligatoires mais «fortement recommandées».

Cette solution est loin de satisfaire Xhevrie Osmani. La députée socialiste vient de déposer un projet de loi modifiant la loi sur l’instruction publique, afin d’assurer la gratuité des sorties et camps scolaires à l’école obligatoire. Pour l’élue, ces sorties font partie intégrante de l’éducation et de l’intégration des élèves dans la société. «Elles revêtent un caractère pédagogique important et contribuent à la formation de compétences sociales. C’est pourquoi elles doivent, au même titre que l’instruction, être considérées comme étant obligatoires.» Xhevrie Osmani craint également que ce statut «facultatif» ne creuse les inégalités entre les familles qui ont les moyens et celles qui ne les ont pas. Mais où trouver les 8 millions pour financer les camps? «C’est une question de choix politiques. On peut mettre 8 millions pour un crédit d’étude en urbanisme, par exemple, ou alors on pourrait financer les camps pour que tous les élèves puissent y accéder…»

L’arrêt du TF a également inspiré une autre députée, la Verte Marjorie de Chastonay. Sa motion demande que les classes puissent se déplacer «gratuitement et sans entraves» dans le périmètre d’Unireso. «Actuellement, pour obtenir des billets gratuits des TPG, nous devons remplir des formulaires en ligne, rapporte l’enseignante au primaire. J’aimerais simplifier ce système, supprimer cet administratif contraignant. Les maîtres pourraient faire valider une liste de classe par leur direction et celle-ci pourrait servir de «billet» toute l’année.»

Remplir un formulaire en ligne ne paraît pourtant pas si contraignant… «Cela peut en effet paraître anodin, mais c’est une surcharge de travail, une lourdeur supplémentaire dans le système qu’on pourrait pourtant alléger facilement.»

Au Cycle par contre, les billets pour les élèves ne sont pas gratuits, seulement à prix réduit, regrette-t-elle. «Les élèves ne disposant pas d’un abonnement doivent ainsi généralement payer eux-mêmes leur billet. Ce qui contrevient à l’arrêt du TF!»

Le DIP précise que les enseignants peuvent également faire appel aux services de la «cellule de transport», qui dispose de cars et de minibus «assurant de nombreux trajets à Genève et vers les destinations des camps pour les classes de l’école obligatoire».

(TDG)