Des douches mises à disposition des sans-abri au Centre sportif de Varembé

Le Centre sportif de Varembé a fermé ses portes, mais les douches des vestiaires du stade de football vont réouvrir afin d'offrir un accès à l'hygiène aux personnes les plus fragiles. La Ville a décidé de mettre une quarantaine de douches à disposition le temps de la crise sanitaire, de 8h30 à 16h, du lundi au vendredi.

Une offre inédite, rendue possible par la collaboration du le Service social et du Service des sports, avec le soutien du Service de la jeunesse. C'est un duo composé d’un travailleur social hors murs et d’une gardienne du skatepark qui assurera l'accueil, tandis que des collaborateur-trice-s du Service des sports orienteront les bénéficiaires vers les douches et assureront le nettoyage des lieux.

Certaines associations partenaires actives dans le domaine du soutien aux personnes sans-abri ont dû cesser temporairement leurs activités mais serviront de relais pour transmettre l’information aux personnes vulnérables. Le Caré et Carrefour-Rue sont tout particulièrement sollicités, compte tenu de leur expertise dans le domaine des soins d’hygiène aux personnes vulnérables. Tout comme sur le centre d’hébergement de Frank-Thomas et la caserne des Vernets, la Ville peut compter sur l'expérience de Médecins Sans Frontière pour sensibiliser le personnel et les bénéficiaires aux mesures barrière. La sécurité est quant à elle assurée par des astreints de la PC.

Esther Alder salue cette mise à disposition: « si la précarité est synonyme de mal-logement, de mauvaise alimentation et de mauvaise santé, on sait moins que le déficit d’hygiène contribue grandement à la détresse psychique et sociale des personnes, à leur mal-être, jusqu’à leur exclusion ».

Une ligne téléphonique gratuite a été mise en place depuis les débuts de la pandémie: Solidarité Urgence sociale – le 0800 44 77 00 – qui répond 7j/7, de 9h à 17h. Toute l’information sur //geaide.ch