Des dizaines de «gilets jaunes» arpentent la gare Cornavin

«Bonjour, vous avez trente secondes pour moi?» Affublés de gilets jaunes, des dizaines de jeunes tentaient tant bien que mal d’arrêter les passants pressés, mardi matin dans les allées de la gare Cornavin. Derrière cet impressionnant déploiement, pas de revendications. Selon les premières informations, il s’agit en effet du lancement d’une vaste enquête de mobilité, diligentée tant par la Ville de Genève que par le Canton.

Questions ciblées et détaillées

«Nous, nous sommes mandatés par la Ville», nous précise une jeune femme, avant de passer aux questions. Elles sont ciblées et détaillées: «D’où venez-vous? Êtes-vous arrivé à pied, en train, en bus? Et quelles lignes avez-vous empruntées?»

On répond bien gentiment. Et le questionnaire reprend: «Où allez-vous ensuite? Et par quel moyen: train, bus, à pied?» Une réponse appelle une autre question. «Et finalement, pourquoi traversez-vous la gare?»

Améliorer les flux

Pari presque tenu, cet interrogatoire express aura duré moins d’une minute, top chrono! Efficace. Il a pour but de préparer la future extension souterraine de la gare, à l’horizon 2030.

En mai 2018, la Ville a présenté son projet de réaménagement des espaces publics autour de Cornavin. Il prévoit de dédier les abords de la gare aux seuls transports publics et aux piétons. Encore faut-il connaître les besoins des usagers, «afin d’améliorer les flux piétonniers et la circulation des bus et des trams sur le plus important pôle d’échange de Genève», peut-on découvrir depuis hier sur le site www.ge.ch. D’où cette vaste enquête.

Comptages et sondages sur le terrain vont se poursuivre les jeudi 31 janvier, mardi 5 février et jeudi 7 février. (TDG)