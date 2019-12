Des députés veulent des arbres sur des places de stationnement

Pas de doute, les arbres ont vraiment la cote auprès de nos élus. Après le dépôt lundi d’une pétition des Verts en Ville de Genève demandant un moratoire sur les abattages, voici qu’Ensemble à Gauche (EàG) dégaine un projet de loi au niveau cantonal. Son but: végétaliser 2% des places de stationnement actuelles dans le grand centre, ce qui représenterait environ 450 «îlots de biodiversité et d’arborisation».

Premier signataire du projet, le député Pierre Bayenet explique que «l’intention est de proposer enfin quelque chose de concret, même si ce n’est pas très ambitieux. Jusqu’à maintenant, beaucoup de bonnes intentions se sont manifestées, mais cela reste un peu flou. Ce projet permet aussi de faire comprendre aux gens qu’on n’a rien sans rien.» Techniquement, cette renaturation d’espaces bétonnés ne concernerait que deux communes: la Ville de Genève et Carouge. La zone dense du canton telle que définie par le Conseil d’État recouvre en effet le territoire de ces deux collectivités. L’offre en stationnement en surface y représente 22 289 places dûment répertoriées. Aux communes d’en sacrifier 2%, un choix qui serait préavisé par l’Office cantonal des transports et celui de l’environnement.

Tout en saluant les efforts déjà entrepris par le Conseil d’État (la Stratégie biodiversité 2030 et le programme Nature en ville de 2013), EàG estime qu’il faut passer à la vitesse supérieure: «En termes de planification urbaine, 2030, c’est demain, peut-on lire dans l’exposé des motifs du projet de loi. C’est donc aujourd’hui qu’il faut mettre en place une cohabitation qui permette de sauvegarder une certaine biodiversité.»

Et la vitesse supérieure, c’est transformer des espaces bétonnés en espaces de nature. EàG a également étudié la possibilité de végétaliser des places publiques ou des trottoirs. La formation y a renoncé car les premières servent à de multiples activités qui nécessitent souvent un revêtement en dur. Quant aux seconds, la difficulté vient d’un sous-sol encombré par les infrastructures des SIG et de télécommunication. Restaient par conséquent les places de stationnement.

Pour les auteurs du projet, la mise en service du Léman Express le 15 décembre débouchera sur d’importants transferts modaux. Et comme parallèlement de plus en plus d’habitants des centres urbains se passent de leur véhicule privé, ils en déduisent que le besoin de places de stationnement se réduira. «Notre projet n’est pas spécialement dirigé contre les automobiles, assure Pierre Bayenet. Nous en sommes arrivés aux places de parking par élimination des autres possibilités.» Reste à convaincre une majorité du Grand Conseil que cette évolution pourrait permettre d’offrir des espaces à dame Nature en zone urbaine. Le projet de loi sera déposé prochainement. Il sera à l’ordre du jour de la session du Grand Conseil qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2020.