Des corneilles s’attaquent au goûter des écoliers

Sur le toit de l’École des Palettes trône une cage en fer depuis plusieurs semaines. Son but: permettre aux gardes de l’environnement de capturer des corneilles trop téméraires qui n’hésitent plus à s’attaquer aux goûters des élèves depuis quelques mois.

Une dizaine d’incidents ont été rapportés à l’État. «Nous avons une vraie difficulté aux Palettes, confirme Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. Ça fait des années qu’il y a beaucoup de corneilles, mais au début elles se contentaient d’attendre que la récréation soit terminée pour aller manger les restes. Par la suite, elles ont commencé à s’aventurer entre les enfants pour se nourrir à côté des élèves, et depuis quelques mois elles n’hésitent plus à tirer la nourriture des mains des enfants et des maîtresses. C’est un comportement inhabituel.»

Interpellé par le Département de l’instruction publique et la Commune de Lancy au mois de février, l’inspecteur a souhaité trouver une solution qui ne choque pas les enfants. «Nous aurions pu venir avec notre fauconnier et sa buse de Harris. Cette dernière est capable d’attaquer et de tuer une corneille, mais c’est un peu violent.» L’État a donc opté pour la capture des spécimens les plus insistants, qui n’hésitent plus à s’approcher de l’école.

Cause humaine

En deux mois, une dizaine de corneilles ont été attrapées. Non sans peine. «Ces animaux sont très intelligents, ils ont même réussi à comprendre comment ressortir de la cage. Nous avons donc dû la modifier afin d’éviter qu’ils ne s’échappent.» Les volatiles piégés sont euthanasiés et déposés dans des champs afin de servir d’épouvantail.

Le représentant de l’État indique qu’il n’agit pas de la sorte de gaîté de cœur, mais que la situation exigeait réellement une intervention. Depuis dix jours, aucune nouvelle attaque sur des goûters n’a été signalée. «Les oiseaux les plus accoutumés ont certainement été capturés», se réjouit le spécialiste. La cage a donc été désactivée, en espérant que d’autres oiseaux ne prennent pas le relais. Dans ce cas, le Canton pourrait envisager des solutions alternatives plus complexes, telles que l’usage de filets.

Reste que toutes les mesures prises par l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature pourraient rester vaines tant que la cause du changement de comportement des volatiles n’est pas réglée. Et selon tous les intervenants, cette cause est humaine. «On sait que certains habitants du quartier nourrissent les corneilles depuis des années, indique Gottlieb Dändliker. En agissant de la sorte, ces personnes les ont habituées à s’approcher de l’homme et à être dépendantes de ce dernier pour se nourrir. Cela génère des effets indésirables et au final, les corneilles en pâtissent.»

Le conseiller administratif lancéen chargé de la Sécurité, Frédéric Renevey, indique que la Mairie et la police municipale sont au courant du problème et tentent d’y remédier. Des panneaux ont été installés dans le quartier et des feuilles d’information ont été distribuées à tous les habitants afin de les sensibiliser à cette problématique ainsi qu’à celle de la prolifération des rats, qui découle également du nourrissage exagéré des corneilles.

Rondes de nuit

Reste que selon plusieurs habitants du quartier, les deux personnes concernées semblent peu enclines à modifier leur comportement malgré les verbalisations. «L’une d’entre elles a des énormes réserves de graines dans son garage et sort régulièrement au milieu de la nuit afin de nourrir les corneilles, indique un voisin. L’autre se promène la journée avec un long manteau sous lequel elle laisse tomber les graines.» «À l’époque, une de ces dames venait même mettre du pain sur les rebords des bâtiments scolaires», glisse un autre témoin.

La balle est donc dans le camp des autorités communales, qui avouent se sentir un peu démunies. «Des plantons de surveillance sont organisés sur place à intervalles réguliers entre 4 h du matin et 2 h la nuit suivante, et des amendes ont été données, précise le conseiller administratif. En cas de récidive avérée, je demanderai à la police municipale de dénoncer ces cas à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, et de continuer à leur dresser des contraventions.»

En attendant une solution efficace, la direction de l’École des Palettes a demandé à tous les enfants de manger dorénavant leurs goûters sous le préau et de faire attention à ne pas laisser de restes de nourriture au sol.

