Des concerts annulés après la fermeture de la salle des fêtes de Thônex

La salle des fêtes de Thônex est fermée pour une durée indéterminée. Une partie du plafond s’est effondrée mardi, alors que la salle était vide, et l’ensemble de la structure présente des signes de fragilité. Les concerts et manifestations programmés ces prochains jours et semaines devront être déplacés à une autre date ou dans un autre lieu, voire annulés pour certains.

Vanessa Paradis en suspens

La société Opus One, qui organise depuis 2012 les événements de «Thônex Live» dans ce lieu, cherche d’urgence des solutions pour les concerts de Vanessa Paradis vendredi prochain ou de Catherine Ringer en décembre, lesquels affichent complet. En revanche, le concert de Trois Cafés Gourmands prévu jeudi est d’ores et déjà annulé. De même que celui, gratuit, de Marianne James mercredi, organisé par l’association «Un cadeau, un enfant».

Mardi, dans l’après-midi, un bout du faux plafond et de la structure en bois supportant l’éclairage est tombé. «La chance, dans notre malheur, c’est que ce ne soit pas arrivé pendant un spectacle», respire Philippe Decrey, conseiller administratif de la Ville de Thônex en charge de la culture. Le «trou» dans le plafond n’est pas énorme — environ 3 mètres par 5, selon le magistrat — mais l’ensemble devra être sondé. «La structure a cinquante ans et elle est affaiblie. Une expertise va être menée, nous en aurons les résultats vers la fin de décembre. Ensuite, il est probable que nous devrons tout remplacer.» Cette salle a été construite en 1968. En 1987, elle avait déjà été ravagée par un incendie qui avait causé pour dix millions de francs de dégâts. Aujourd’hui, elle est donc condamnée jusqu’à nouvel ordre.

Cet incident est une vraie tuile pour tous ceux qui avaient programmé des événements dans la salle des fêtes thônésienne. En plus des deux concerts déjà annulés, la manifestation Thônex Joue, organisée dimanche par la ludothèque locale, a dû changer de lieu. Elle se tiendra dans une salle adjacente ainsi que dans l’école Marcelly. Pour la suite, tout le monde se démène depuis mercredi afin de trouver des solutions de rechange. «Nous allons voir si l’espace culturel du Bois-des-Arts ne pourrait pas accueillir certains spectacles, si on protège son parquet», confie Philippe Decrey.

Peu de salles disponibles

Pour les prochains concerts de «Thônex Live», cela risque d’être plus compliqué. Après Vanessa Paradis et Catherine Ringer (Rita Mitsouko), Dub Inc, Rilès, La Rue Kétanou, Philippe Katerine et Zazie étaient programmés d’ici à février. «La fin de l’année est une période chargée, il y a très peu d’endroits disponibles à Genève, lâche Vincent Sager, directeur d’Opus One. D’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup de salles de ce gabarit et possédant le même équipement.» Avec 1700 places et sa propre sono, la salle des fêtes de Thônex offre une capacité intermédiaire entre le Palladium ou l’Usine, plus petites, et l’Arena avec ses 3000 places. «Depuis hier, nous sommes en contact avec les artistes et leurs agents. Nous analysons les situations au cas par cas.»

Trouver d’autres dates peut aussi s’avérer difficile, vu les agendas très remplis des musiciens. «Mais nous ferons tout notre possible pour maintenir les concerts ailleurs ou à des dates ultérieures, assure Vincent Sager. Et si nous n’avons pas d’autre choix que d’en annuler, les gens qui ont déjà acheté des billets seront évidemment remboursés. Nous informerons le public dès que possible via notre site internet et les réseaux sociaux.» Le promoteur remercie en revanche les possesseurs de billets de ne pas submerger Opus One de coups de téléphone, ses collaborateurs ayant déjà beaucoup à faire ces prochains jours pour essayer de trouver des solutions de rechange.

Vincent Sager avoue qu’il ne s’était jamais retrouvé dans une telle situation: «Ça ne nous était jamais arrivé, quelque chose comme ça. Cela déclenche une cascade de problèmes d’assurances, de responsabilité et de dédommagements. C’est un gros préjudice pour nous, pour les artistes et pour le public qui se réjouit de les voir.»