Des collégiens demandent l'annulation des examens de maturité

La panique gagne les collégiens de 4e année. À un mois du début théorique des examens de maturité, ils ne savent toujours pas si les épreuves seront maintenues ou non. Face à cette incertitude, certains ont décidé de prendre les devants. Dans une lettre de cinq pages envoyée samedi au Département de l'Instruction publique (DIP), ils demandent aux autorités d'annuler la session d'examen. La démarche est soutenue par une dizaine d'associations d'élèves.

Dans la missive, le désarroi est palpable: «Nous nous trouvons dans un état d'incertitude totale. En effet, le manque d'informations concernant notre maturité gymnasiale nous amène à la panique. Des milliers de messages fusent sur les différents réseaux, envoyés par des étudiant.e.x.s inquiet.e.x.s de leur sort et nous nous trouvons submergés par les flots d'informations diverses. Cette tension continue n'est plus possible.»

Dans un argumentaire détaillé construit en quatre points, les collégiens invitent le Canton à renoncer à toute forme d'examen de maturité. Parmi les raisons invoquées, la difficulté de respecter les distances sociales et les règles d'hygiène lors des épreuves écrites. Les auteurs de la lettre relèvent également des conditions de révision difficiles avec des cours d'appuis inexistants et des répétiteurs indisponibles. L'anxiété induite par le semi-confinement et le risque sanitaire générerait par ailleurs des problèmes de concentration chez certains jeunes.

Les collégiens soulignent que, dans le contexte actuel, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne. Maintenir les évaluations contribuerait donc à renforcer les inégalités. «Beaucoup d'entre nous ont de mauvaises connexions Internet. Par ailleurs, nombreu.ses.x sont les étudiant.e.x.s qui vivent avec toute leur famille et qui n'ont pas forcément de pièce rien que pour eux/elles leur permettant de réviser, observent-ils. Les parents de centaines d'étudiant.e.x.s doivent travailler durant cette période critique et n'ont d'autres solutions que de faire garder leurs enfants en bas âge par leurs grands frères et grandes soeurs.»

Selon un sondage diffusé par leurs soins parmi les élèves de 4e année des différents établissements, 88% des collégiens qui ont répondu (400 votes) seraient favorables à l'annulation des examens.

Que préconisent-ils comme solution alternative? Federico Di Napoli, un des auteurs de la lettre, n'est pas favorable à un report des épreuves. «Beaucoup d'entre nous ont des projets pour la suite que ce soit l'armée, une année sabbatique, l'entrée à l'université ou dans une grande école», explique-t-il. L'étudiant défend une validation de l'année sur le même principe que ce que le DIP a décidé pour les degrés inférieurs. Soit sur la base des résultats obtenus au premier semestre, voire jusqu'au 13 mars, date du dernier cours en classe.

Cette option ne désavantagerait-elle pas les collégiens qui comptaient sur les examens de maturité pour remonter leurs moyennes? «Une session de rattrapage pourrait être organisée pour les élèves en échec, répond Federico Napoli. Sachant que 96% des étudiants de 4e passent leur année avec succès, cette session concernerait peu de collégiens et serait plus facile à mettre en place.»

Si le Canton a annoncé jeudi l'annulation des oraux de maturité, il ne s'est pas prononcé en revanche sur les évaluations écrites. «Le Conseil d'Etat attend la position de la Confédération pour prendre des décisions à ce sujet», informe le gouvernement sur son site Internet. Il explique que la reconnaissance des titres est liée à une ordonnance prise par le Conseil fédéral et que, par conséquent, seul ce dernier a donc le pouvoir de modifier les critères qui permettent leur obtention. «Les examens écrits sont une obligation qui figure dans l'ordonnance, alors que les oraux sont une possibilité offerte aux cantons», précise l'Exécutif.

Une décision du Conseil fédéral est attendue dans les prochains jours. Au plus tard au début du mois de mai, a indiqué Anne Emery-Torracinta, magistrate chargée du DIP, lors de sa dernière conférence de presse.