Des cinq-étoiles accusés de sacrifier les congés de leurs employés

«Si on avait dû sacrifier quelques jours de vacances, j’aurais compris, mais là, ce sont des semaines qu’on nous a prises. Et cela alors que nous étions confinés. On ne peut pas appeler cela des vacances.» Nicolas* en a gros sur la patate. Cet employé du Four Seasons Hôtel des Bergues estime que son employeur a utilisé toutes les ficelles pour amenuiser les pertes financières engendrées par les effets de la pandémie.

Soutenus par le syndicat Unia, des employés de ce cinq-étoiles dépeignent une gestion un peu chaotique de la crise. Il y a tout d’abord eu, au préalable, une accumulation d’heures supplémentaires en 2019 en raison d’effectifs insuffisants – ce que Nicolas appelle vacances – et que la direction demande d’apurer d’ici à la fin mai. Mais il y a également, fin février, la mise en quarantaine d’une dizaine d’employés de retour d’Italie, des jours non travaillés pris également sur leur solde de vacances. Ou encore, à la fermeture des écoles le 16 mars, l’obligation faite à des employées de prendre sur leurs vacances les jours de garde de leurs enfants.

Question d’interprétation

Sur ces différents points, Unia a contesté les décisions prises par l’employeur sans l’accord des collaborateurs. Sans résultat, si ce n’est l’affirmation qu’il n’y a pas eu de pression sur les employés et que l’objectif est une bonne planification. Au sujet des heures supplémentaires, Camila Aros, la secrétaire syndicale responsable du dossier, s’appuie sur la décision du Conseil fédéral du 20 mars de ne plus poser comme préalable aux entreprises la liquidation des heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier de la réduction des horaires de travail (RHT), autrement dit du chômage partiel.

«Notre interprétation, c’est qu’on ne peut dès lors plus exiger aux employés de liquider leurs heures supplémentaires, précise la secrétaire syndicale. Et particulièrement lorsque les salariés ne peuvent utiliser ces jours de congé comme bon leur semble. D’autant que nombre d’entre eux résident en France, où le confinement est plus dur qu’ici. Il en va bien sûr de même avec les vacances, qui doivent être annoncées au moins un mois avant.»

D’autres palaces concernés

Les Bergues ne sont pas un cas isolé, puisque des différends similaires concernent le Mandarin Oriental et l’Hôtel Mövenpick. Caroline*, employée du premier établissement, affirme ne pas savoir en fait si, actuellement, elle est en vacances ou si elle bénéficie du chômage partiel. «Je voulais prendre congé plus tard dans l’année, mais j’ai été contrainte de poser des vacances durant cette période, affirme-t-elle. De plus, je me retrouve avec des heures supplémentaires en négatif.»

À l’Hôtel Mövenpick, toute la planification des heures supplémentaires et des vacances se fait selon les directives de la direction. Les collaborateurs ont ainsi été informés que les mesures RHT ne prendront effet que lorsque les soldes d’heures supplémentaires et de congés seront écoulés. Unia signale également des cas «d’extras fixes» (admirez l’oxymore) dont les heures supplémentaires n’ont pas été payées comme cela se faisait habituellement mais transformées en congé en mars, d’où une perte de revenu.

La réponse des directions

Questionnées sur ces différents points précis, les directions des trois hôtels concernés n’ont pas apporté de réponses circonstanciées, tout en défendant leur gestion. «Nous traversons une période très complexe à bien des égards avec, pour ce qui nous concerne, l’objectif premier de veiller avant tout à la santé de l’ensemble de nos employés et de nos clients, assure Isabelle Charriere Boudart, responsable des Ressources humaines de l’Hôtel des Bergues. À cet égard, le respect du droit suisse et des recommandations du Conseil fédéral sont naturellement pour nous un impératif.» Et de souligner encore que, en accord avec le propriétaire, décision a été prise de payer les 20% complémentaires au RHT à l’ensemble des employés.

Sur le même ton, Audrey Jung, responsable de la communication du Mandarin Oriental Genève, assure appliquer les directives le cas échéant et garder toujours ouvert le dialogue avec les partenaires sociaux. «Compte tenu des fermetures de nos restaurants, bar, fitness, ainsi que des restrictions de déplacements, nous avons appliqué le chômage partiel pour nos collaborateurs, dans le respect du cadre légal», précise-t-elle.

100% du salaire

Enfin, Nicolas Meylan, le directeur général de l’Hôtel Mövenpick & Casino genevois, rappelle les difficultés considérables rencontrées par le secteur d’activité du tourisme. «Dans ces temps difficiles, nous faisons tout notre possible pour garantir à nos collaborateurs les meilleures solutions», écrit-il.

Et d’expliquer que l’avantage pour les employés d’utiliser les soldes d’heures supplémentaires et de jours de congé durant cette période est de recevoir 100% de leur salaire, alors que le chômage partiel ne leur en garantit que 80%.

* Prénom d’emprunt