Des chevreuils devront être abattus dans le Mandement

Le sanglier peut gambader tranquille. Autrefois bête noire des cultivateurs, il est aujourd’hui supplanté par le chevreuil. Du moins dans le Mandement. En 2016, cet élégant cervidé a causé pour près de 30 000 francs de dégâts dans le canton (voir infographie). C’est moitié moins qu’en 2015, mais c’est trop. Le Conseil d’Etat vient donc d’autoriser pour la deuxième année consécutive des tirs de régulation du côté de Dardagny, Satigny et Russin.

«Notre principe de gestion est clair: la faune sauvage doit trouver sa nourriture dans son milieu naturel, alors que l’agriculture a vocation à nourrir les hommes», précise Alain Rauss, chef du secteur des gardes de l’environnement. «Nous avons maintenant réussi à contenir les effectifs de sangliers. Mais le chevreuil continue à nous poser localement des problèmes.»

Effarouchement insuffisant

En dix ans, le nombre de ces cervidés a doublé dans le Mandement. «Selon nos estimations, ils sont entre 150 et 200 dans ce secteur aujourd’hui», indique le spécialiste du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. «Visiblement, l’offre alimentaire dans les forêts ne leur suffit pas. Sans compter que les chevreuils y font aussi des dégâts par endroits, car ces gourmets sont friands de jeunes pousses et de bourgeons sur lesquels ils se spécialisent, au contraire des cerfs, qui ont une alimentation plus diversifiée. Du coup, le taux de rajeunissement de la forêt devient insuffisant.»

Mais pourquoi tuer ces animaux? Ne peut-on pas les effaroucher afin qu’ils aillent voir ailleurs si l’herbe y est plus tendre? «Dès qu’on touche à Bambi, cela devient tout de suite plus émotionnel, relève Alain Rauss. Mais il faut savoir que la loi nous oblige à prendre diverses mesures préventives avant de passer aux tirs de régulation. Nous en avons testé plusieurs, notamment après le pic rencontré en 2013», quand les chevreuils ont causé pour plus de 205 000 francs de dégâts!

Parmi ces mesures, des effaroucheurs sonores diffusant divers sons près des parcelles menacées, «dont l’efficacité s’est avérée très inégale. Nous avons aussi installé des clôtures, mais elles doivent être beaucoup plus hautes que pour le sanglier, ce qui est contraignant pour les agriculteurs.» Plus embêtant, six chevreuils s’y sont empêtrés «et cinq d’entre eux sont morts dans des conditions très pénibles avant que nous ne puissions intervenir».

Commissions consultées

Les gardes de l’environnement ne vont pas pour autant faire feu à tout va. Les tirs de régulation sont autorisés du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, soit hors de la période de reproduction des chevreuils. Et la meilleure période se situe entre novembre et janvier, soit juste avant le moment critique pour les cultures.

«L’arrêté du Conseil d’Etat a fait l’objet d’un préavis favorable de la sous-commission de la faune de la Commission consultative de la diversité biologique, ajoute Alain Rauss, et d’un autre préavis favorable émanant de la Commission consultative de la régulation de la faune. Nous nous sommes engagés auprès d’elles à ne prélever que 25 bêtes. Si néanmoins des mesures supplémentaires s’avéraient nécessaires, nous les consulterons au préalable.»

Disponible chez le boucher

Afin d’agir au mieux sur l’espèce, les gardes vont cibler un tiers de mâles, un tiers de femelles et un tiers de jeunes de l’année des deux sexes. L’objectif visé est double. D’une part limiter les dégâts aux cultures, d’autre part stabiliser, voire baisser le nombre de chevreuils, comme cela a été fait avec succès pour le sanglier.

Genève demeurant le seul canton à interdire la chasse (depuis 1974), les actions de régulation ne peuvent être entreprises que par les gardes de l’environnement, «sauf s’il s’agit de pigeons ou de corneilles, pour lesquels certains agriculteurs sont habilités à intervenir», précise Alain Rauss. Et qu’adviendra-t-il des chevreuils abattus? «La population pourra les consommer, indique-t-il. Nous avons un contrat avec l’Association des bouchers-charcutiers genevois, qui sous-traite ensuite avec une boucherie locale.» (TDG)