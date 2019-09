Des chercheurs de l'Université de Genève volent au secours de la doyenne de l’humanité

Elle a traversé les deux guerres mondiales. De son vivant, elle a connu aussi bien le premier vol en avion, en 1890, que la naissance d’internet, un siècle plus tard. Jeanne Calment avait précisément 122 ans et 165 jours lorsqu’elle est décédée le 4 août 1997 à Arles (F), la ville qui l’avait vue naître. C’était le 21 février 1875…

La «théorie du complot» russe

Depuis sa mort, et déjà avant, plusieurs enquêtes ont été menées pour mieux comprendre l’exceptionnelle longévité de celle qui est considérée comme la doyenne de l’humanité.

Jusqu’à l’an dernier, quand un mathématicien russe et son équipe ont tout remis en question. Leur théorie? Jeanne Calment n’était pas… Jeanne Calment, mais sa fille Yvonne, qui ne serait pas morte de la tuberculose en 1934 mais aurait pris l’identité de sa mère afin de profiter des assurances.

Les scientifiques montent au front

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Dame! On ne s’attaque pas impunément à une icône… Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), associés à des scientifiques français, ont voulu tirer l’affaire au clair. Les résultats de leur étude, qui viennent d’être publiés dans le «Journal of Gerontology», confirment que Jeanne Calment est bien décédée à l’âge de 122 ans.

Parmi eux, Jean-Marie Robine. Dès 1998, ce démographe français avait apporté des preuves historiques de la fabuleuse longévité de Jeanne Calment. «La «théorie du complot» russe remettait directement en cause mes travaux», relève-t-il dans un communiqué de l’UNIGE. Il a donc fait appel à plusieurs collègues, dont François Herrmann, professeur à la Faculté de médecine de l’UNIGE et médecin-cadre au Service de gériatrie des HUG. «Est-il possible de vivre jusqu’à 122 ans?» s’est demandé ce dernier. «Cette question résume toute la controverse autour de Jeanne Calment. Pour le savoir, nous avons conçu un modèle probabiliste basé sur des données démographiques solides.»

Un travail de bénédictin

Les scientifiques ont recherché la date de décès de tous les gens nés en France en 1875. Ils en ont fait de même avec ceux nés en 1903, dernière «cohorte» éteinte, c’est-à-dire dont il ne reste plus aucune personne vivante. Un travail de bénédictin! On vous passe les détails de leurs démarches et de leurs calculs, mais ils ont dès lors pu déterminer un âge maximal d’extinction, basé sur des probabilités de survie, qui se situe entre 119 et 123 ans.

Certes, à la mort de Jeanne Calment, en 1997, la nouvelle doyenne de l’humanité n’avait «que» 112 ans. «Un écart important qui faisait de Jeanne Calment une anomalie, reconnaît le chercheur genevois. Depuis, cependant, une personne a atteint 119 ans et cinq autres 117 ans. L’écart se restreint. Mme Calment a simplement été un peu en avance sur son temps», conclut-il.