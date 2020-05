Des cases à la craie fleurissent sur le bitume contre le retour à «l’anormal»

«Pas de retour à l’anormal, tout commence!» C’est le slogan d'un nouveau mouvement de mobilisation qui milite pour un redémarrage «post-Covid-19» plus local, humaniste, social et écologique. Ce lundi à 12h, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la gare Cornavin durant trente minutes. Au sol, à la craie, ils ont tracé des carrés de 2 mètres par 2 mètres, soit la surface de sécurité sanitaire. À l’intérieur, ils ont dessiné des cœurs, écrit des revendications.

Des actions similaires ont eu lieu simultanément à la place de la Navigation, avec 30 personnes, à Plainpalais, avec 100 personnes, et sur la place des Nations avec une vingtaine de personnes, indique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise.

La police est intervenue sur ces quatre sites. Malgré le fait que les participants respectaient les distances de sécurité? «L’interdiction de manifester et des rassemblements de plus de cinq personnes est toujours en vigueur, rappelle le porte-parole. Des personnes ont donc été identifiées et seront dénoncées.» Il indique que les groupes ont été dispersés dans le calme et qu’il n’y a pas eu de confrontation.

Actions similaires dans d'autres villes

D'autres sit-in ont eu lieu à Fribourg, Yverdon, Lausanne. Ce nouveau mouvement, «Tout commence», lancé sur Facebook et avec le hashtag #4m2, instaure un nouveau rendez-vous militant: tous les jours, à 12h, ceux qui refusent un retour à la situation d’avant sont encouragés à occuper un bout de place, de trottoir, de chemin en délimitant au sol – à la craie, avec du scotch, des bâtons – un cadre de 4m2, soit la surface de sécurité sanitaire de 2m x 2m. Puis, s’immobiliser, en silence, durant un temps libre. Dans le cadre, marquer un cœur, une revendication, une colère.

Photo Laurent Guiraud

«C’est une action qui respecte les consignes sanitaires et ne met personne en péril. C’est une réunion à 1 personne maximum. C’est un geste pour ré-occuper l’espace public, montrer qu'on est là et qu'il faudra faire avec nous, pour que tout ne recommence pas comme avant», peut-on lire sur le descriptif du groupe Facebook «Tout commence», qui prône une attitude pacifiste. «Soyons 1000 à être seul (puisque c'est ce que l'on nous demande), mais ensemble (parce que l’on ne peut pas nous diviser)», prône encore le groupe.

Dans le sillage de l'Appel du 4 mai

Ce mouvement a fleuri dans le sillage de l’Appel du 4 mai. Un groupe de citoyens romands – qui se revendique non-partisane – a lancé une pétition pour demander un «redémarrage humaniste, local et durable». Celle-ci a été déposée ce lundi à Berne – date de la réouverture des sessions parlementaires – munie de 53'942 signatures.

«Nous demandons un réveil différent de l’avant Covid-19. Et nombre d'entre nous désirent construire un avenir différent, plus respectueux des êtres humains et de la nature.» Gilles Cottet, géographe-enseignant et membre des Verts vaudois, fait partie des premiers signataires de cet Appel, rejoint par un noyau dur de Romands, Genevois compris. «Nous voulons donner un signal, explique-t-il. Les milieux économiques s’expriment largement sur ce sujet, mettant notamment la pression pour un redémarrage rapide du système en mode «business as usual». Nous ne voulons pas leur laisser le monopole de la parole. Et montrer aux politiques qu’une partie de la société civile a réalisé que rien n’est figé, qu’il faut arrêter de se résigner et qu’un changement est possible.»

Le groupe de l’Appel relève que ces deux derniers mois peuvent agir comme un déclic. «Tout le monde a fait l’expérience de l’essentiel et du superflu, tout le monde a pu constater que notre survie dépendait de nombreuses professions souvent peu valorisées. Pour ces raisons, nous demandons aux parlementaires de mettre en place une reprise économique plus sociale [...], soutenir les petits indépendants, favoriser les circuits courts, conditionner les soutiens à des activités économiques durables» entre autres.

L’Appel du 4 mai encourage les citoyens à faire du bruit à leurs fenêtres à 12h ou encore à signer la pétition.