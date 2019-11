Des ateliers pour apprendre à être père

Tout part d’un constat clair: le monde de la naissance demeure principalement féminin. Du suivi mensuel pendant la grossesse aux examens médicaux de leur compagne, les pères en devenir rencontrent trop peu d’interlocuteurs pour répondre à leurs interrogations. «En général, c’est leur partenaire qui les informe, faute de trouver des intervenants neutres», indique Arnaud Mottet, homme sage-femme à la Maternité des HUG et animateur de ces rencontres. Mais il constate qu’aujourd’hui, la place du père dans la société a évolué. Les hommes se montrent de plus en plus présents dans les salles de naissance et veulent prendre part activement à l’éducation de leur enfant.

La charge mentale bien présente

Lors des ateliers, animés par Arnaud Mottet et Gilles Crettenand, coordinateur du programme Mencare en Suisse romande, les hommes ont la possibilité de poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Les thématiques liées au jour J, à l’allaitement, à la sexualité au sein du couple ou encore au fonctionnement d’un bébé sont abordées sans tabou.

«Ce n’est pas un cours didactique, mais une rencontre entre individus, plutôt informelle, lors de laquelle la parole peut se libérer», explique l’homme sage-femme. Les questions les plus fréquentes relèvent de l’ordre logistique, du type «Quel est le moyen de transport préconisé pour se rendre à la maternité?» Il y a aussi des interrogations plus concrètes, par exemple comment aider sa compagne lors des contractions.

La paternité est un moment où les pères comprennent qu’ils deviennent responsables d’un enfant, souligne Gilles Crettenand, et qu’ils peuvent lui apporter de l’attention et le soigner. «Développer une relation affective bilatérale entre un père et son enfant et s’occuper de la santé de ce dernier permet de créer un véritable lien», poursuit-il. Avec l’arrivée d’un bébé, le fait de devoir penser à tout, tout le temps, et le surmenage qui en découle sont aussi un des thèmes abordés.

Le défi à relever est moins une répartition totalement égalitaire des tâches domestiques qu’un partage des responsabilités pour chacune d’entre elles. Concrètement, les futurs parents devraient s’accorder sur qui fait quoi. La tâche est alors pensée et organisée de A à Z par son responsable, et l’autre n’a plus besoin de s’en soucier. «Quand les pères comprennent cela, le couple s’en trouve beaucoup plus équilibré en termes d’énergie, constate Gilles Crettenand. Répartir ces charges mentales avant l’arrivée de l’enfant reste primordial.»

Devenir pleinement acteur

Arnaud Mottet observe que les participants sont déjà bien informés au sujet de la paternité avant le début des ateliers. «Ils ont en tête plein de notions et arrivent avec des questions claires.» Aujourd’hui, les hommes s’impliquent, ils sont présents, mais ce n’est pas suffisant.

Selon les formateurs, les pères doivent passer d’une place passive de spectateur à un rôle actif auprès de leur enfant. «Nous les engageons à avoir un projet de naissance en commun accord avec leur compagne et de se faire le porte-parole des envies du couple», indique Arnaud Mottet. «Se faire confiance mutuellement dans sa nouvelle fonction de parent se révèle être la clé du succès», conclut Gilles Crettenand.