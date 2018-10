Des associations discrètes ont aidé Pierre Maudet

Les campagnes politiques de Pierre Maudet ont été en partie financées pendant des années par deux associations dont il a totalement caché l’existence aux plus hautes instances de son parti. La direction du PLR a découvert ces entités très récemment, a appris la «Tribune de Genève».

De quoi s’agit-il? Au début de l’été, en plein scandale autour de son séjour aux Émirats, Pierre Maudet révèle l’existence d’une association de soutien à son nom au trésorier, Patrick Senger, et au président du PLR, Alexandre de Senarclens. Créée il y a six ans, celle entité dispose d’un fonds que l’élu veut reverser à ce moment-là à sa famille politique. N’ayant jamais entendu parler de cette association et ignorant tout de ses donateurs, la direction du PLR refuse le cadeau. Quelques jours plus tard, soit le 2 juillet, c’est depuis son compte bancaire privé que le couple Maudet procède à une donation de 50 000 francs au parti.

Au passage, le conseiller d’État souhaite que son geste l’exempte de sa contribution obligatoire au parti, s’élevant à 10 000 francs par an. Deal refusé. Alexandre de Senarclens confirme ces éléments, sans en dire davantage: «Le PLR a reçu un don en 2018 de Pierre et Catherine Maudet. Je ne peux par contre pas m’exprimer sur le montant de celui-ci, cette information relevant de la sphère privée.»

L’histoire fait tousser plusieurs caciques de droite. Cette fameuse association pose problème. Elle a servi à financer il y a quelques mois un sondage pour le compte de Pierre Maudet, à l’insu de tous. Objet: les préoccupations des Genevois avant l’élection au Conseil d’État. Quelque 35 000 francs ont été recueillis notamment par l’ami du magistrat, Antoine Daher, l’un des organisateurs du litigieux voyage à Abu Dhabi en 2015. Le Ministère public investigue sur le sujet, l’ancien chef de cabinet de Pierre Maudet étant prévenu pour avoir participé à cette recherche de fonds.

Nébuleux Cercle Fazy-Favon

Ce n’est pas tout. Une seconde association sort depuis peu de l’ombre. Un vieux radical raconte: «Peu après la fusion des radicaux et libéraux en mai 2011, une assemblée générale du Parti radical de la Ville de Genève a rassemblé une vingtaine de personnes. Elles ont voté pour que le trésor de guerre des radicaux reste entre leurs mains et ne file pas dans un pot commun. Tout le monde trouvait normal, dans le climat de méfiance réciproque, de préserver cet argent et d’en faire don à une association radicale historique.»

L’observateur se rappelle qu’une structure, dénommée Cercle Fazy-Favon, en mémoire des figures historiques radicales genevoises, a ainsi pu bénéficier d’un solde de plusieurs dizaines de milliers de francs. «Je n’en avais pas connaissance, réagit avec surprise Alain-Dominique Mauris, premier président du PLR. Je ne sais pas si un accord a été passé sur ce point entre libéraux et radicaux.» Aucune personne interrogée n’a d’ailleurs le souvenir d’un accord de ce type.

Seul Guy-Olivier Segond, fidèle de Pierre Maudet, toujours bien informé, se souvient: «Lors de la fusion, un accord financier a été passé pour que chacun verse la même somme afin de créer le PLR. Comme il restait encore de l’argent radical, mais je ne sais pas combien, il a été versé dans le Cercle Fazy-Favon, créé à cet effet. Le surplus libéral allant au Cercle libéral, déjà existant.» Quels sont les buts du Cercle Fazy-Favon? «C’est une association gérée par d’anciens présidents du Parti radical, comme Pierre Maudet, François Longchamp, Patrick Malek-Asghar, destinée à intervenir pour défendre financièrement les idéaux radicaux dans des votations ou élections.» Il faut savoir que cette association n’est pas affiliée au PLR et n’a pas d’activités publiques, contrairement au Cercle libéral.

Loi sur la police financée

À quoi l’argent du Cercle Fazy-Favon a-t-il servi? Guy-Olivier Segond dit ne pas le savoir. En fait, cette association apparaît une seule fois entre 2012 et 2017 dans les classeurs des comptes des partis, accessibles au Service des votations. En 2015, elle a versé 25 734,45 francs à l’Association de soutien Oui à la Nouvelle loi sur la police, portée par Pierre Maudet. Mais pas seulement.

Un membre du Cercle Fazy-Favon, préférant s’exprimer anonymement, reconnaît du bout des lèvres qu’elle a financé des opérations politiques de Pierre Maudet. «Il y a eu quelques versements en 2012 pour sa première campagne au Conseil d’État, mais ce n’est pas cela qui a fait son élection.» Il dit ne pas connaître l’origine des fonds du Cercle et n’avoir aucune idée du montant de départ, mais précise que «les comptes ne sont pas vides». Ceux qui espèrent voir un jour revenir la dot radicale au sein du couple libéral-radical vont s’en réjouir.

Vendredi, ni Pierre Maudet, ni ses avocats ne souhaitaient faire de commentaires sur les faits en question. (TDG)