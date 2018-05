Des associations d’habitants rejettent la loi sur le PAV

Votez non le 10 juin à la loi sur le PAV, le secteur Praille-Acacias-Vernets. C’est le mot d’ordre que défend le Collectif d’associations d’habitants de quartiers, qui a tenu mercredi une conférence de presse. On y trouve notamment des résidents de la Jonction et des Pâquis.

Ce collectif rejoint ainsi la droite ainsi que les milieux patronaux et immobiliers dans le camp du non. Mais pour des raisons inverses. Si les seconds estiment que le futur PAV prévoit trop de logements sociaux, le premier estime qu’il n’y en a pas assez.

Un loyer à 1500 francs

Il s’appuie pour cela sur les statistiques cantonales: «62% des ménages gagnent moins de 90 000 francs par an, relève Michel Schweri, habitant de la Jonction. En consacrant 20% de leurs revenus au loyer, ils devraient payer 1500 francs par mois. Cela correspond au tarif des habitations bon marché (HBM).» Conclusion du collectif: le PAV devrait contenir deux tiers de HBM.

On en est loin puisque la loi prévoit environ une moitié de logements d’utilité publique sur l’ensemble du secteur, dont 24% de HBM.

Dans la même logique, le collectif rejette les 12% de PPE (appartements à vendre) que l’État peut réaliser sur ses propres terrains en droit de superficie. «13% des ménages gagnent plus que 150 000 francs. Cela correspond environ à la PPE que les privés pourront faire sur leurs propres terrains, poursuit Michel Schweri. Laissons-les donc faire et que l’État se concentre sur le social.»

Trop forte densité

Par ailleurs, le collectif veut mettre l’accent sur la qualité du futur quartier. «Pour lutter contre la pénurie, le PAV veut faire du chiffre, regrette l’habitant. Cela entraîne une très forte densité, bien plus élevée que dans les projets de la périphérie. On crée ainsi une inégalité territoriale.»

Alors que la gauche et l’Asloca préconisent le oui, comment le collectif justifie-t-il sa position qui vient de facto appuyer la droite? «La gauche défend un compromis qui est pour elle un moindre mal. Si le non l’emporte, nous espérons former un large front pour stopper les appétits de la droite et des milieux immobiliers.» (TDG)