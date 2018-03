Des anciennes élèves de Tariq Ramadan envisagent de témoigner

Me Bonnant: «Le combat deviendrait enfin loyal»

À Paris hier pour présider un concours d’éloquence, l’avocat genevois Me Marc Bonnant envisageait de rendre visite ce vendredi pour la première fois à son client Tariq Ramadan. Le Suisse se trouve en détention provisoire à la suite de sa mise en examen en France pour viols.



L’ancien bâtonnier s’exprime sur l’annonce de l’ouverture d’une enquête indépendante à Genève autour du cas de l’ancien professeur, en poste entre 1984 et 2004 dans la Cité de Calvin. «La présidente du Département de l’instruction publique a fait un drôle de pas de deux, alors qu’elle ne voulait pas lancer d’enquête jusqu’ici. Cela me paraît très joyeux! s’amuse-t-il. S’il y a des raisons de penser qu’il y a eu à l’école des complaisances, des yeux mi-clos ou, pire, des complicités, alors, que l’on enquête! Tout ce qui permet d’éveiller l’institution à ce genre de problème est nécessairement bénéfique, pour la protection des élèves et pour rendre la parole plus libre.» L’écoulement du temps rendra l’exercice difficile, prévient-il, tout en espérant un travail mené de «manière idéologiquement indépendante par des juges qui seraient représentatifs de la diversité sexuelle». Il ajoute: «Si cela a pour effet de rendre audible et visible les femmes qui ont dénoncé, cachées derrière votre journal, Tariq Ramadan, le combat deviendrait enfin loyal.» Et si l’audit confirmait des comportements abusifs de la part du professeur sur des élèves? «Je ne pense pas que l’on trouvera cela. Je pense plutôt qu’au bout de cette enquête un hommage sera rendu à Tariq Ramadan parce qu’il aura éveillé les consciences et permis de renforcer la vigilance. Il faudra alors créer une plaque avec ces mots: «À Tariq Ramadan, l’Instruction publique reconnaissante», ironise-t-il.



Plus sobre, Me Yaël Hayat, également constituée à Genève, s’en tient à ce commentaire: «Je ne suis aucunement étonnée de cette décision prise soudainement à la veille des élections. Je n’y vois rien de serein. Plutôt l’expression d’un chaos.»

Du côté des parties plaignantes françaises, comment perçoit-on la décision des autorités genevoises? «C’est une très grande avancée, se réjouit Me Éric Morain, avocat de Christelle (prénom d’emprunt) et de deux autres femmes ayant témoigné dans la procédure. Une enquête de ce type était réclamée par beaucoup et par celles qui ont révélé les faits à Genève. Je vais d’ailleurs me rendre en Suisse prochainement pour rencontrer un certain nombre de protagonistes», déclare-t-il. Son espoir? «Que les investigations prochainement menées confirment les dires de différents témoins et montrent le visage de Tariq Ramadan tel que décrit par les trois plaignantes françaises.» S.R.