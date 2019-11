Des PLR fissurent la solidité du duo de l’Entente

La première salve est venue des Jeunes libéraux-radicaux et UDC. Ils demandent aux électeurs de choisir le PLR Hugues Hiltpold et l’UDC Céline Amaudruz lors du second tour de l’élection du Conseil des États, ce dimanche. Exit donc la PDC Béatrice Hirsch! La deuxième était visible dans la «Tribune de Genève» de samedi: un groupement d’entrepreneurs indépendants se prononçait pour les mêmes choix que les jeunesses PLR et UDC.

Enfin, la troisième salve, plus gênante mais également plus subtile, émane du comité de soutien d’Hugues Hiltpold. Dans des encarts publicitaires (signés par Christian Lüscher) présentant un bulletin de vote, il propose évidemment son favori mais laisse la seconde case libre de choix en la libellant «Autre candidat».

Le message de l'Entente brouillé

Trop, c’est trop, et cela a provoqué un coup de sang des instances dirigeantes du PLR et du PDC, lesquelles ont décidé de donner de la voix. «Je reçois des appels agacés de membres du PDC, et je les comprends, entame Bertrand Reich, président du PLR. Aussi, je le dis clairement: le PLR n’a pas varié de position! Toutes nos instances ont validé le ticket formé par Hugues Hiltpold et Béatrice Hirsch, et cela, une nouvelle fois après le premier tour.»

«Nous entendons marteler un message d’unité puisque certains veulent le brouiller, enchaîne Philippe Fleury, le responsable de la campagne PDC. Nous ne voulons pas faire de la politique politicienne. La population n’en veut plus. Il y a des valeurs et des positions communes entre le PLR et le PDC. Avec l’UDC, nous n’avons pas de socle idéologique commun.»

«C’est effectivement une question de cohérence de soutenir l’Entente, continue le président du PLR. Au niveau national, et c’est à ce niveau que cela se joue pour cette élection, il existe une réelle cohésion entre nos deux partis.»

«En dehors du PLR»

Selon Bertrand Reich, ces différentes initiatives prises en défaveur du duo de candidats de l’Entente trouvent leur source en dehors du PLR. Y compris celle du comité de soutien? «C’est en quelque sorte une opération amitié, poursuit-il. Le comité et Christian Lüscher ont pour objectif unique de faire élire leur poulain, Hugues Hiltpold. Ce n’est pas le choix du PLR, nous misons sur les deux candidats.»

Philippe Fleury pense que cette manière de faire est dommageable pour tout le monde: «Béatrice Hirsch et Hugues Hiltpold ont été largement distancés au premier tour en raison de la démobilisation des électeurs du centre droit, analyse-t-il. Pour les remobiliser, il faut que l’Entente ait un message clair. Tout discours qui dévie de cela nous conduirait à l’échec.»

«Il fallait créer un électrochoc»

Qu’en pense Christian Lüscher, qui est techniquement le responsable du fameux encart signé du comité de soutien du candidat PLR? «Pour moi, c’est une façon qui ne me semble pas inélégante de mettre en avant les qualités de notre poulain, répond le conseiller national. Libre au PDC de faire de même.»

Certes, mais cela donne aussi l’impression de laisser choir Béatrice Hirsch. «Nous avons estimé qu’il fallait créer un électrochoc, rétorque Christian Lüscher. Depuis le premier tour, il est évident que nous devions mener un autre type de campagne, celle que l’on doit mener lorsque l’on est dans la minorité. Il faut trouver des moyens de faire parler de soi. Le plus important, c’est d’être visible. Et cela fonctionne, puisque vous préparez un article. En dépit de cela, je tiens à dire que nous restons fidèles à l’Entente.»

Faible participation?

Il est évidemment un peu tôt pour prédire quel sera le taux de participation finale à l’élection le 10 novembre, mais il ne semble pas devoir être très élevé. À huit jours du scrutin, il n’était que de 5,8%. Cette dernière semaine sera donc déterminante.

Pour rappel, le 20 octobre, le taux de participation avait atteint 39,01%, ce qui était un peu mieux qu’en 2015 mais près de quatre points inférieur à la participation de 2011. Bertrand Reich a du reste un message destiné aux abstentionnistes: «Il faut aller voter! Si les Genevois veulent s’exprimer, il faut qu’ils le fassent maintenant. Après, il sera un peu tard pour regretter».