Dépollution d’Artamis: la Ville doit rajouter 10 millions après coup

La douloureuse est arrivée. La facture finale de la dépollution d’Artamis vient de débarquer sur la table des élus municipaux. Et elle est lourde: quelques 10 millions de francs supplémentaires doivent être aujourd’hui épongés, presque six ans après le début des travaux. En cause, notamment, une contamination à l’ammonium découverte lors de la construction du dépôt des biens culturels destinés aux musées genevois.

Les élus devront bientôt voter un bouclement de crédit, quatre ans après avoir appris l'existence de ce surcoût. Or, certains s'étonnent de voir arriver sur la table un si gros montant déjà dépensé, sans qu'ils l'aient voté, et reprochent un manque d'anticipation.

Pourquoi le projet a-t-il coûté plus cher que prévu? Le gros de cette facture supplémentaire concerne le site de l’ancien Moulin à Danses (MàD). En creusant pour ses dépôts, la Ville tombe sur une poche localisée de pollution à l’ammonium, qui engendre un important surcoût. Il faut une tente de confinement, des mesures de protection, de nouvelles analyses et études, sans compter les frais de libération des locaux du MàD, revus à la hausse. Résultats: un dépassement de 8,4 millions, alors que l’enveloppe de base est de 20 millions, soit 40% de plus que prévu.

La Ville ne renonce pas

La Ville décide de ne pas renoncer au projet pour autant, puisque la mauvaise nouvelle apparaît alors que les travaux de terrassement ont déjà commencé.« Cet aléas de chantier ne pouvait remettre en cause le projet qui était abouti», explique Anaïs Balabazan, chargée de communication au Département des constructions et de l'aménagement de Rémy Pagani.

Mais ce n’est pas tout: la décontamination de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière, également sur le site d’Artamis, génère elle aussi des frais en plus. De grosses difficultés surviennent pendant les travaux. Le volume excavé et évacué s’est avéré plus important que prévu, tout comme le niveau de pollution. Celui-ci a nécessité l’intervention de filières de traitement des déchets sophistiquées et onéreuses de manière plus soutenue que prévu. Ici, la facture a ainsi gonflé de plus d’1,6 million, sur 28 autres votés.

Le bâtisseur doit payer

Pourquoi la Ville s’est-elle retrouvée à devoir mettre seule la main au porte-monnaie? Une première pollution supplémentaire (+ 10 millions de francs) sur cette parcelle avait déjà été cofinancée par la Ville, le Canton, les Services industriels et la Confédération. «Cette opération visait à enlever la pollution présente sur le site et pouvant avoir un impact sur l'environnement et le milieu récepteur que sont le Rhône et la nappe phréatique», explique Anaïs Balabazan.

L'ammonium, lui, a été découvert dans un second temps par la Ville, durant les travaux de construction de ses dépôts. Comme le produit n'aurait pas menacé l'environnement si l'on n'avait pas creusé aussi profond (soit à 14 mètres), l'Etat n'a donc pas voulu participer. Face à ce refus, la Ville a décidé de ne pas faire recours.

Les élus, eux, devront bientôt approuver ces frais supplémentaires puisqu'une demande de bouclement de crédit est en commission. Mais la facture fâche: certains s’étonnent de devoir voter, plusieurs années après l'annonce du dépassement, une somme importante déjà dépensée. D’autant plus que le crédit est noyé parmi trente autres, réunis dans une seule et même délibération. «On essaye de faire passer ces 10 millions d'une manière très étrange, estime Morten Gisselbaek, élu d’Ensemble à gauche. Si le projet nécessitait, en creusant, une nouvelle dépollution, il suffisait de ne pas y toucher.»

Ancien élu et candidat au Conseil administratif, le Vert Alexandre Wisard dénonçait déjà en 2015 «un manque d'anticipation» de la part de Rémy Pagani. Pour lui, le magistrat a« temporisé en période pré-éléctorale, en expliquant que des négociations étaient en cours. Or, j'ai écrit au Canton, qui m'a répondu qu'aucune discussion n'était à l'ordre du jour et qu'il avait été informé que ce serait à la Ville de payer en cas de nouvelle pollution en 2010 déjà. M. Pagani nous a assuré qu'un crédit de dépassement allait être proposé tout soudain, mais celui-ci n'est jamais arrivé. Pour moi, il s'agit d'un manque de courage.»

«Un aléa de chantier»

Pourquoi ne pas avoir demandé tout de suite un crédit complémentaire au Conseil municipal? «S'agissant d'un aléa de chantier d'une part et au vu du planning très restreint en lien avec la mise à disposition des dépôts patrimoniaux pour le déménagement des oeuvres qu'ils contiennent, il a été décidé non pas de demander un crédit complémentaire mais d'informer immédiatement les conseillers municipaux au travers d'une audition en commission», poursuit Anaïs Balabazan. La Ville l'assure, le Législatif a été rapidement averti. Mais n'a-t-on pas essayé de noyer l'affaire en incluant les 10 millions dans ce pack de 30 bouclements? «Considérant que le Conseil municipal avait été informé par la commission, il a effectivement été décidé d'attendre la fin des travaux en lien avec la demande de crédit pour boucler celui-ci avec un chiffre exact du surcoût.»

La manoeuvre est légale, selon le Réglement d'application de la Loi sur l'administration des communes (LAC). Celui-ci stipule que lorsqu’un crédit ne suffit pas, un crédit supplémentaire doit être demandé. Mais «selon les circonstances et l’importance du dépassement, une information doit être faite au conseil municipal ou à la commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit budgétaire supplémentaire est présentée au moment du bouclement des comptes annuels.»

(TDG)