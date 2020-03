Démissions en masse dans les conseils municipaux

La débandade. C’est le mot le plus approprié pour illustrer ce qui s’est passé lors de cette législature au sein des conseils municipaux genevois, comme le montre l’enquête de la «Tribune de Genève», qui a compilé les données des 45 communes du canton. La situation est telle qu’à quatre jours du premier tour des élections, 271 conseillers municipaux sur les 924 qui avaient été élus en 2015 ont renoncé à leur mandat. La situation a de quoi inquiéter la classe politique qui observe ce phénomène dans la grande majorité des hémicycles.

Afin de remplacer ces démissionnaires, les partis font appel aux viennent-ensuite (les personnes qui figuraient sur une liste et n’ont pas obtenu de siège). Or, dans plusieurs communes, certaines formations politiques n’en ont simplement plus. Soit parce que ces derniers refusent d’occuper le siège auquel ils s’étaient présentés il y a cinq ans (185 refus de mandat au total), soit parce que les listes sont épuisées. Les partis ont donc dû aller démarcher des habitants afin de les convaincre d’intégrer le Conseil municipal sous leur bannière. Depuis le début de la législature, ce ne sont pas moins de 103 personnes qui sont ainsi devenues conseillères municipales par dépôt prioritaire sans s’être jamais présentées à une élection. À Puplinge, il a même fallu organiser des élections complémentaires tacites, l’UDC n’ayant pas trouvé de remplaçant pour siéger.

MCG en tête

Le MCG est la formation politique la plus touchée par cette hémorragie, avec 58,8% de départs. Le Parti socialiste (PS) se situe en deuxième position, avec 49,4% de démissionnaires, suivi des Verts, avec 33,8%, de l’UDC, avec 31,2% et du PLR, qui en compte 29,2%. Le PDC réalise le meilleur score, avec 23,5% de départs. Ces chiffres sont calculés proportionnellement au nombre d’élus de chaque formation; ceux appartenant à des listes communes entre deux partis n’ont pas été comptés.

Pour le président du MCG, Francisco Valentin, ces nombreux départs s’expliquent par le profil de certains candidats et la difficulté de la tâche: «Je pense qu’une grande partie des gens qui démissionnent sont un peu les feuilles mortes de la politique. Ce sont des gens qui sont déjà passés par plusieurs partis.» Il déplore également que certains s’engagent sans savoir vraiment ce que cela implique. «Lorsqu’ils réalisent que c’est semé d’embûches, très chronophage et qu’ils font face à l’hypocrisie et aux coups bas, même à l’intérieur de leur propre parti, ils démissionnent.»

Du côté du Parti socialiste, la vice-présidente, Caroline Marti, explique d’abord ces départs par la crise du logement. «Lorsqu’un élu veut déménager, il a souvent de la peine à trouver un nouvel appartement dans sa commune. En s’installant dans une autre municipalité, il est donc contraint de renoncer à son mandat politique. Nous avons eu plusieurs cas de ce type au sein du parti.» Autre explication: l’interdiction des doubles mandats. «De nombreux élus socialistes ont dû quitter leur poste après avoir été élus au Grand Conseil ou au Conseil national.» Enfin, la vice-présidente constate une augmentation des démissions pour raisons privées: «Ils quittent leur fonction afin de prioriser leur vie privée ou leur carrière professionnelle. Certains réalisent que cela prend plus de temps qu’ils ne le pensaient.»

Le président des Verts genevois, Nicolas Walder, pointe également du doigt la répartition des compétences entre le Canton et les communes. «Il y a un côté dévalorisant. Par exemple, pour les autorisations de construire, les élus font un travail important pour soumettre un préavis argumenté et, au final, c’est de toute façon l’État qui décide. Dans le canton de Vaud, 50% des décisions se prennent au niveau communal. À Genève, nous n’en sommes qu’à 20%. Lorsque la marge de manœuvre est limitée, ça devient forcément moins intéressant.»

Image négative des élus

Le président du PLR, Bertrand Reich, estime que cette législature a été compliquée pour tous les partis. «L’environnement global est de plus en plus exigeant, tout le monde est sous pression et il est devenu difficile de débattre calmement. Avant, on pouvait parler de certains sujets qui aujourd’hui entraînent des flambées de violence, notamment sur les réseaux sociaux.» Il déplore le fait que les actions politiques soient scrutées, passées au tribunal de l’opinion publique et relayées par les médias. Un avis partagé par la classe politique dans son ensemble. «Avant, c’était bien vu d’être élu. On était un notable. Ce n’est plus du tout le cas, déplore Sandrine Salerno. À cela s’ajoute un milieu professionnel de plus en plus exigeant. C’est devenu assez compliqué de trouver un employeur qui vous laisse quitter le travail à 16h30 ou 17h pour aller faire de la politique.»

Pour le président de l’Association des communes genevoises (ACG), Xavier Magnin, l’image négative de la politique s’explique notamment par les différentes affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années et par l’image «peu reluisante» que les débats politiques au Grand Conseil et au Conseil municipal, diffusés sur Léman Bleu, véhiculent. «Les gens pensent que les querelles partisanes sont identiques dans toutes les municipalités alors que dans la grande majorité des communes, les gens travaillent de concert pour le bien des habitants». Il pointe également du doigt le manque de communication objective de certains partis. «Les futurs conseillers municipaux ne sont pas toujours bien informés sur la tâche qui les attend. Afin de les motiver à se présenter, il y a une tendance à minimiser le travail que cette fonction implique. Or, lorsque les élus entrent en fonction, ils comprennent que c’est beaucoup plus exigeant que ce qu’ils pensaient et que la rémunération est symbolique.»

Quelles solutions?

Ces constats expliquent également le manque de candidats observé dans certaines communes pour le scrutin à venir. Rappelons que faute de concurrence, des élections tacites pour les exécutifs ont déjà eu lieu dans 21 communes et que cinq municipalités affichent autant de candidats au Conseil municipal que de sièges.

Quelles sont les solutions envisagées? Le conseiller d’État chargé des communes, Thierry Apothéloz, indique qu’il s’est attelé à ce problème en consultant un panel d’anciens élus et en dialoguant avec l’ACG. Il ajoute que le Service des affaires communales et l’ACG vont renforcer la formation des candidats et des élus. «Certaines formations seront même certifiées.» Il se dit également ouvert à des changements institutionnels. «Pour que les réflexions se fondent sur des constats incontestables, j’ai mandaté l’Université de Genève pour une étude sur les causes de ces démissions.» Les résultats sont attendus pour la fin du printemps. De nombreux élus interrogés espèrent que d’autres mesures seront prises, à l’image de Xavier Magnin, qui estime qu’il «faut promouvoir les regroupements communaux et rediscuter des fusions de communes sur le moyen terme». En attendant qu’une réflexion de fond ait lieu, les élus s’accordent pour dire que la priorité est de redorer l’image de la politique.