Demander pardon a-t-il une valeur pour la justice?

En matière de justice, faut-il demander pardon? Les regrets ont-ils une valeur dans une procédure pénale? Lors d’un procès au mois de janvier, un dentiste retraité ayant percuté trois fillettes sur un passage pour piétons a présenté des excuses aux parents des victimes, mais seulement deux ans après les faits. Deux enfants avaient pourtant été grièvement blessées. L’une souffre encore d’importantes séquelles. La vie de ses parents a été totalement bouleversée.

La confession

C’est au terme de ce procès que ce conducteur a finalement «craqué». Il a expliqué, très ému, que depuis le début, il voulait prendre contact avec les familles des victimes: «C’était pour moi normal et humain de le faire, mais mes avocats me l’ont refusé. Ils ont affirmé que dans le cadre d’une procédure, ça ne se faisait pas. Je le regrette. Si c’était à refaire, je n’écouterais plus mes avocats.»

Conseil des parents d’une des fillettes blessées, Me Patrick Michod souligne l’impact de cette «confession» sur ses clients. «Elle leur a enlevé un poids. Pour la première fois, en marge de l’audience, ils ont parlé avec le prévenu. Durant deux ans, ils ne comprenaient pas comment cet homme, si actif sur le plan procédural, se montrait aussi indifférent au sort des enfants. Mais grâce à ces excuses, le procès s’est achevé dans un climat plus apaisé.»

Y a-t-il des raisons cachées qui peuvent pousser un avocat à conseiller à son client de ne pas exprimer de regrets? Pour l’avocat Bernard Nuzzo, «à partir du moment où on reconnaît sa responsabilité, je ne vois pas pourquoi on ne présenterait pas d’excuses. Au contraire, les regrets sincères et la prise de conscience peuvent conduire les juges à atténuer la peine. Le repentir sincère est d’ailleurs une circonstance atténuante.»

La force du pardon

Avocat et professeur de droit à l’Université de Genève, Yvan Jeanneret va même plus loin. «Dans un accident de la route, même si l’on conteste sa responsabilité et qu’on n’utilise pas le terme d’excuses, on peut dire qu’on est désolé, prendre des nouvelles de la victime, montrer qu’on est concerné. Ça fait du bien à tout le monde. Je dis souvent que lorsqu’on conduit, on a un pied dans la tombe et l’autre en prison. Un accident est vite arrivé, nous sommes tous confrontés à ce risque.»

Il évoque le cas d’un client qui a percuté et tué un septuagénaire sur un passage pour piétons. Le prévenu n’avait pas bu, ne conduisait pas trop vite, il n’a tout simplement pas vu le piéton… «Mon client en est malade, explique Yvan Jeanneret. Il ne va pas bien du tout. Il admet sa responsabilité et ne sait plus que faire pour demander pardon à la famille. En audience, nous avons vécu un moment très intense lorsque les filles du défunt ont accepté ses excuses et lui ont dit qu’il devait continuer à vivre parce qu’il était encore jeune. Nous étions bouleversés.»

Le prévenu n’ose pas

Pour l’avocat et ancien bâtonnier Vincent Spira, «on ne peut pas interdire à un prévenu de présenter ses excuses, c’est quelque chose qui peut le ronger». Encore faut-il y mettre les formes. Parfois, la victime n’a pas envie de les entendre. Afin que l’expression de ces regrets ne soit pas ressentie comme une violence supplémentaire par les plaignants, mieux vaut «prendre contact avec l’avocat de la partie adverse afin de savoir si la victime est prête à recevoir une lettre d’excuses, sinon tant pis, on renonce».

Mais Vincent Spira indique: «J’ai vu beaucoup de situations où une forme d’incompréhension s’installe. Le prévenu n’ose pas ou ne sait pas comment formuler ses regrets. Parallèlement, la victime souffre de ce silence.» Les excuses les plus sincères, selon nos interlocuteurs, sont prononcées en cas d’infraction par négligence, lorsqu’il n’y a aucune intention de nuire. Les accidents de la route sont l’exemple le plus typique car ils plongent souvent la victime comme le prévenu dans une indicible souffrance.

Les victimes ne veulent pas

En revanche, dans les cas d’infractions intentionnelles – viols, meurtres, abus sexuels – «lorsque les auteurs présentent des excuses et nient en même temps les trois quarts des faits, ces excuses sont très mal vécues par les victimes, souligne l’avocate Lorella Bertani. Dans les cas d’infractions intentionnelles, j’ai très rarement observé des regrets venus du fond du cœur, une véritable prise de conscience de la part d’un prévenu qui prendrait des mesures concrètes pour remédier au mal qu’il a fait. C’est vraiment l’exception.» Et d’ailleurs, se demande l’avocate, «même si c’est par négligence, lorsqu’on tue votre enfant, est-ce que vous avez vraiment l’envie ou la force de pardonner?»

«Le juge ne doit pas être trop sceptique»

Quel est l’impact des regrets sur la peine encourue? Comment un magistrat peut-il comprendre s’ils sont sincères ou s’il s’agit d’une simple tactique procédurale? Nous avons interrogé la juge Alessandra Cambi Favre-Bulle, vice-présidente de la Cour de justice pour la Cour pénale.

«Les prévenus présentent très fréquemment des excuses lors de leur procès. Elles sont la règle lorsque les faits sont reconnus, explique la magistrate, mais il peut être difficile de faire la part des regrets sincères de ceux de circonstance et de l’autocommisération. En même temps, il faut se garder de balayer des excuses sans avoir des éléments concrets pour dire qu’elles ne sont pas sincères.

Le juge n’est pas naïf, il a de l’expérience, certes, mais il doit aussi se méfier de ses impressions et se défendre de trop de scepticisme.»L’utilité de ces regrets? «La collaboration du prévenu, ses excuses et sa prise de conscience sont toujours des critères dans la fixation de la peine. Ces éléments ont en outre une influence positive sur la décision d’accorder le sursis, lorsque cela est possible.»

Dans quel cas le tribunal accorde-t-il la circonstance atténuante du repentir sincère? «Le repentir sincère doit se traduire par des actes concrets tendant à réparer le mal qui a été fait. Ces actes doivent aller au-delà de ce qu’on peut communément attendre de l’auteur. La jurisprudence parle de «sacrifice particulier».

Ce sera, par exemple, la personne qui aura demandé une avance sur héritage pour indemniser la victime. Ou celle qui se livrera aux autorités pénales alors qu’elle aurait pu échapper à une interpellation. Et aussi celle qui va collaborer, en s’exposant parfois à un danger, et permettra ainsi à l’enquête d’aller plus loin.

Si cette circonstance atténuante est reconnue, la peine peut être atténuée de manière importante.» C.F. (TDG)