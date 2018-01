Défi: un mois sans supermarché

Un mois sans mettre un pied dans un supermarché. C’est le défi que comptent relever plus de 1550 Genevois. L’objectif est d’éviter les grandes surfaces pour privilégier la vente en direct chez les petits producteurs, les commerces indépendants et autres épiceries de quartier.

Cette initiative, on la doit à la neuchâteloise Léa Candaux Estevez. Après un «ras-le-bol de la surconsommation lors des Fêtes de fin d’année», elle lance en 2017, sur les réseaux sociaux, l’action «Février sans supermarché» dans son canton. «En plus, février est un mois creux pour les petits magasins», précise la jeune maman. Fort du succès de la première édition, le concept s’étend cette année à toute la Suisse romande et les associations de consommation alternative Le Bocal Local, En Vert Et Contre Tout et ArboLife se joignent à elle.

Partager ses bons plans

À Genève, Laura, 60 ans, a hâte de se prêter au jeu pour la première fois: «Différentes fermes proposent des paniers de légumes ou de la viande. J’irai les découvrir, même si c'est à l'autre bout du canton! La fraîcheur des produits et le contact humain que je trouverai me réjouissent.»

Luana Generoso, 28 ans, misera plutôt sur les commerces de quartier et les marchés. Pour cette fidèle de la Migros, ce challenge est surtout l’occasion de découvrir d’autres magasins et une manière alternative de consommer. Elle a déjà convaincu plusieurs amis de la suivre dans ce challenge. Pas question de faire des réserves, ce serait tricher. Sa seule crainte? Ne pas trouver facilement des produits laitiers sans lactose, et notamment des yaourts, en dehors des grandes surfaces.

Et elle n’est pas la seule. Sur la page Facebook «Février sans supermarché: le défi genevois», la question des produits laitiers revient régulièrement. On se demande aussi où dénicher des couches pour bébés, de la nourriture pour chiens ou encore du papier toilette, en dehors des grandes chaînes de magasins. «Les réseaux sociaux permettent aux internautes de s’échanger conseils et adresses de commerçants locaux, et de se sentir moins seuls dans cette démarche qui se veut ludique», explique Marc Mathys, cofondateur d’ArboLife.

À La Fromagerie, dans le quartier de Saint-Gervais, à quelques mètres de Manor, la propriétaire, Ursula Antonietti, tire son chapeau à l’initiative mais se veut quelque peu dubitative: «Je doute que le mouvement prenne. À Genève, les gens veulent aller au plus vite et oublient bien souvent que derrière nos produits se cachent des producteurs, avec qui l’on travaille depuis plus de trente ans.»

Un panier plus cher?

Favoriser le circuit court entre producteur et consommateur nécessite de réorganiser ses courses et un brin de temps, mais qu’en est-il du prix du panier? Pour Déborah Rouault, cofondatrice et présidente de l’association Le Bocal Local, se fournir dans les petits commerces et auprès des producteurs ne coûte pas forcément plus cher: «On n’achète que le nécessaire, il y a donc moins de gaspillage et l’on évite les tentations des supermarchés. On encourage aussi le fait maison, qui permet de faire des économies, grâce à des recettes, que ce soit pour les repas ou les produits ménagers.» Et les supermarchés?

«L’idée n’est pas de leur faire la guerre, assure Léa Candaux Estevez, mais de se réapproprier notre manière d’acheter. La répercussion d’une telle initiative est minime pour leurs ventes, alors que quelques clients supplémentaires pour une boulangerie ou une boucherie de quartier, c’est énorme.» Est si l’on craque durant le mois? «Ce n’est pas grave! L’important est d’être sensibilisé.» (TDG)