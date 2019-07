Découvrez le programme des festivités du 1er Août dans les 45 communes genevoises

La palme de l’originalité revient à Genève, Jussy et Lancy

Les programmes du 1er Août des 45 communes genevoises ne se distinguent pas par leur originalité. De Gy à Aire-la-Ville, les saucisses sont reines, le cor des Alpes l’instrument phare de la manifestation et la lecture du Pacte de 1291, l’hymne national et le feu de joie les incontournables de la soirée. N’y a-t-il donc pas d’autre manière de célébrer notre attachement à la Confédération et aux valeurs helvétiques?



L’exercice semble périlleux. En 2017, Rémy Pagani, alors maire de la Ville de Genève, avait tenté de renouveler le genre en invitant le Bénin, dont la fête nationale est également célébrée le 1er août. Son audace n’avait pas été récompensée. Une pétition aux relents racistes avait réuni près de 500 paraphes. Voilà qui n’incite pas les magistrats à miser sur la nouveauté. Quelques communes tentent malgré tout de petites variations. Dans le sillon de la grève des femmes, la Ville de Genève a décidé cette année d’honorer les Genevoises qui ont marqué le pays. Jussy organise de son côté une marche populaire sous la forme de courses d’orientation. Enfin, Lancy a osé troquer les traditionnels lampions contre des piñatas réalisées par des jeunes en insertion professionnelle. Mention spéciale encore pour Carouge qui accueille le départ du Cycloton, un tour musical

de Suisse à vélo.



Parmi les invités d’honneur, trois conseillers d’État interviendront dans les communes. Pierre Maudet sera à Soral, Nathalie Fontanet à Cologny

et Serge Dal Busco à Satigny. Les conseillers nationaux Christian Lüscher et Lisa Mazzone se rendront, eux, à Anières et Confignon. Presinge a fait le choix de donner la parole à un étudiant membre de l’association Climate Strike. Enfin, la présidente du conseil d’administration des TPG, Anne Hornung-Soukup, s’exprimera à Jussy. C.G.