Découvrez le pont de Carouge comme vous ne l’aviez jamais vu

Une centaine de gravures datant des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Et parmi elles, quelques perles, tel le pont de Carouge en 1905, immortalisé par J. Mégard. «Ce document est tout à fait intéressant, car il s’agit d’une vue très peu connue de cet ouvrage historique», relève l’archiviste d’État Pierre Flückiger.

En début d’année dernière, un don assez exceptionnel est ainsi venu enrichir les archives cantonales. Ces gravures, désormais référencées, sont accessibles au grand public. «Nous n’avons pas beaucoup de collections iconographiques, celle-ci vient donc les compléter. C’est important, car l’image parle davantage aux gens que des documents administratifs, par exemple», se félicite Pierre Flückiger.

De Necker à Voltaire

Cette collection appartenait à Charles Palfi. Ce Genevois né en 1921 et décédé en 2000 mérite bien quelques lignes. Peintre d’enseignes et graphiste de formation, il obtient ensuite un diplôme de l’École de dessin puis une licence en lettres. Cela le mènera à la direction de l’École des arts décoratifs de 1961 à 1970, année où il retourne à l’une de ses passions, la gravure. «Il a commencé sa collection vers 1950», indique l’archiviste cantonal.

Et qu’y trouve-t-on? Trente vues de Genève, certaines assez classiques, d’autres plus inattendues, notamment de la campagne ainsi que de bâtiments (temple de Saint-Pierre, Palais Eynard, etc.). On découvre aussi trois vues du château et de l’église de Ferney-Voltaire. Le philosophe François Marie Arouet, dit Voltaire, on le retrouve parmi les 62 portraits gravés ou lithographiés de la collection. Tous sont des personnages qui ont marqué Genève, certains plus que d’autres. Honneur au ministre des Finances de Louis XVI Jacques Necker (1732-1804), représenté sur huit gravures. Six autres sont consacrées au naturaliste Charles Bonnet (1720-1793). On trouve également des pasteurs, des hommes d’affaires ou de lettres, des politiques et des scientifiques. Ainsi qu’une femme tout de même, et célèbre, Germaine de Staël.

Legs, dons et dépôts

«La loi cantonale sur les archives publiques nous donne la mission d’acquérir des archives privées, appelées aussi archives de la société civile, précise Pierre Flückiger. Nous les accueillons le plus souvent sous forme de dons ou de legs, l’État devenant alors propriétaire. Il arrive aussi qu’on nous les confie en dépôt. Il est rarissime que nous les achetions.»

À relever encore que l'on peut céder des fonds privés aux Archives d'État, sous la forme d'une dation en paiement. Ceci concerne des héritiers qui voudraient par exemple s'acquitter d'une partie des droits de succession en remettant des documents ou des biens.