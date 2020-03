De nouvelles palissades pour le provisoire qui dure

Les hippopotamus amphibius (dites simplement hippopotames communs, en vérifiant la place des «p» accouplés) font le dos rond. Ils viennent de se réconcilier avec leur proche horizon, le regard toujours aussi rasant, mais serein. L’une des faces de leur enclos – soit le parc de jeux pour enfants au pied des falaises de Saint-Jean – a enfin été reconstruite. Une cloison en bois d’un autre âge pourrissait sur elle-même. La récente tempête l’a effacée comme on souffle une bougie (lire notre édition du 17 février).

Couchée mais piquante, la cloison, remplie de clous sortant des planches. À un jet de petit caillou des balançoires, cela faisait un peu désordre dans le paysage. Voisinage objectivement dangereux. Il l’est toujours quand on lève la tête. De là-haut, à l’aplomb de la falaise, ce qui tombe, ce n’est pas du petit, mais du gros caillou.

D’où les travaux de sécurisation provisoire menés il y a fort longtemps déjà. C’était, à cet endroit, il y a plus de dix ans. La mise en place des filets de protection, dans les parties les plus critiques, a en effet été réalisée entre décembre 2007 et juillet 2008. Cela date comme datait ce vestige cabossé de palissade en tôle qui complétait, in situ, la paroi mitée.

Des travaux de génie civil d’urgence viennent donc d’être effectués aux abords de la promenade du Prieuré de Saint-Jean et desdits mammifères semi-aquatiques. Modestes dans les dépenses occasionnées – elles sont le fait des équipes de terrain dépendant du Département des constructions et de l’aménagement –, mais visuellement spectaculaires: on a fait disparaître ce décor de train fantôme pour le remplacer par des structures toutes blanches aux jointures métalliques flambant neuves.

Du provisoire qui dure. Car les grands travaux de sécurisation complète du site, qui s’étend du pont Sous-Terre au viaduc ferroviaire de la Jonction, estimés à plusieurs millions de francs, n’ont toujours pas commencé. De nouveaux treillis devront être posés, avec des ancrages prévus dans la partie supérieure des falaises.

Lesquelles, même si elles s’émiettent, ne tombent pas encore dans le domaine public. Certaines parcelles, concernées par les interventions à venir, sont privées. Il a fallu obtenir l’accord des propriétaires, avec, dans le lot, pour ne pas simplifier les affaires, le décès de l’un d’eux et des problèmes de succession.

Quant aux filets vieux de plus de dix ans, ils devront être purgés et repris. Du lourd en prévision, et sur un terrain pentu qui complique l’acheminement des engins de chantier. Le trax qui, en début de semaine dernière, assainissait à la pelle cette parcelle sécurisée devenue déchetterie, avait les chenilles au plat. En moins d’une demi-journée, il avait terminé son ouvrage.

Un autre ouvrage pourrait prendre plus de temps: le remplacement des panneaux d’information sur la nage en eau vive, plantés le long du cheminement, toujours côté rive droite. Ils expliquent en images et textes bien conçus comment se comporter dans le Rhône. Expliquaient. Un adepte de l’encre noire s’est fâché contre eux, les rendant illisibles. Restauration nécessaire. Sans trop tarder, si possible; l’été, c’est demain.