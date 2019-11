De nouveaux lieux de baignade l’an prochain à Cologny

L’été prochain, les baigneurs disposeront de nouvelles installations le long du quai de Cologny. Une plateforme de baignade circulaire y verra le jour. La nature n’est pas en reste, puisqu’une roselière sera aussi créée. La troisième étape des travaux d'aménagements lacustres le long du quai a débuté cette semaine. La commune et le Canton développent ce projet afin d'améliorer les accès à l'eau tout en favorisant la biodiversité locale.

Une plateforme circulaire de 40 mètres de diamètre intégrant un large bassin intérieur sera créée en aval de la Tour Carrée. Elle sera reliée aux dalles de calcaire de deux mètres sur deux installées sur les enrochements en 2018 et 2019, autour de Port-Tunnel et de la Tour Carrée, afin que baigneurs et bronzeurs puissent s’y allonger. Ces travaux devraient s’achever à la fin du mois de mai 2020. En amont, un ponton sur pilotis est aussi en cours de réalisation. Perpendiculaire au quai de Cologny, il permettra de séparer la zone de baignade de la zone portuaire existante.

La roselière lacustre sera créée d'ici l'été prochain. D'une taille de près de 3000 m2, elle sera composée de roseaux et d'une dizaine d'autres espèces typiques des rives lémaniques, comme des nénuphars blancs, des joncs et des iris jaunes. Elle sera abritée par une ceinture d'enrochements servant à protéger la végétation. «Ce milieu naturel rare autour du lac permettra d'offrir un environnement favorable aux poissons, plantes et oiseaux aquatiques, tout en satisfaisant une population à la recherche de verdure et curieuse d'observer un îlot luxuriant de biodiversité aux portes de la ville», écrit l’Etat de Genève dans un communiqué. Actuellement, seulement 2% des rives lémaniques ne sont pas artificialisées.

Les coûts de cette troisième étape de travaux s'élèvent à environ 4 millions de francs, répartis entre la commune de Cologny et l'Etat de Genève. D'autres points d'accès à la baignade et des roselières seront réalisés de manière échelonnée jusqu'en 2022-2023 sur le tronçon d’un bon kilomètre commençant en amont des installations de wakeboard jusqu’au quai de chargement des entreprises lacustres, près du pavillon de Ruth.