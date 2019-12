De la poésie dans les rues de Carouge

O.F.

O.F. Mis à jour à 16h32

Un peu de magie, de poésie et de féérie à découvrir absolument à Carouge en cette fin d'année. Puisque lorsque la nuit tombe, c'est un autre visage de la cité sarde que l'on découvre, grâce aux installations lumineuses conçues par le studio Pitaya et l’artiste Cédric Le Borgne.

L'artiste a réalisé des silhouettes en treillis qui prennent vie par un éclairage mêlant plusieurs nuances. Grâce à ce procédé, les carpes de La Rivière – spécialement créées pour Carouge – nagent dans le ciel de la rue Vautier et Les Oiseaux se désaltèrent aux fontaines des Tours (ci-dessus).

Ci-dessous, des fleurs aux pétales ronds de Blossom, également du studio Pitaya, redonnent des couleurs aux platanes bordant la place du Marché.

Sur la place de l’Octroi (ci-dessous) se déploie Envol: l’ensemble évoque un vol d’oiseaux migrateurs à la fin de l’été, alors que chaque élément de la composition rappelle, par sa forme et sa couleur blanche, l’art de l’origami.

Rappelons encore que sept façades et cinq espaces au sol ont été confiés à l’illustratrice carougeoise Katia De Conti. L’illustratrice et graphiste s’est inspirée du papier découpé, technique très importante du folklore helvétique. Cette dernière a remplacé les traditionnels sujets paysans par de petits lutins. Ces derniers sont imprimés sur des gobos (lentilles de verre) et projetés dès la nuit tombée.

