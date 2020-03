«De gros œufs ont éclos sur la plage des Eaux-Vives»

L’heure est bientôt aux nidifications et aux pontes printanières. Sur la plage des Eaux-Vives, elles ont déjà commencé. «De gros œufs ont éclos au niveau de la surface herbeuse», lance la rumeur urbaine. Un photographe, qui n’est pas animalier, court poser son œil de localier sur la chose.

En effet: en balayant du regard le chantier en cours, on découvre depuis quelques jours trois structures volumineuses, soit des coques en béton projeté, ayant l’apparence de cailloux lisses ou, si l’on préfère, pour être raccord avec les lieux, de galets géants. Deux font, au jugé, plus de 10 mètres de diamètre et 4 bons mètres de haut; l’un est flanqué d’un appendice également arrondi.

Depuis la rive, on a l'impression d'avoir à faire à un oeuf géant. Photo: Lucien Fortunati.

Vus du quai Gustave-Ador, on ne voit qu’eux, alors que plein de constructions poussent ici et là sur ce front de lac évolutif, à commencer par un restaurant-buvette qui promet beaucoup.

Qui dit repas en terrasse, dit toilettes publiques. Ce sont elles, attendues de pied ferme, qui viennent justement d’apparaître. L’insolite désigné, l’incongruité colportée sont en réalité notre mobilier commun. Sous les galets, la plage; dans les galets nouvellement installés, après-demain, huit WC en inox, des cellules individuelles sans distinction de genre.

Les nouvelles installations abriteront plusieurs WC. Photo: Lucien Fortunati

Usage rudimentaire, c’est-à-dire estival, sans chauffage, l’entrée se fera côté plage, la ventilation sera naturelle, le tout rehaussé d’une ouverture zénitale. Le volume général, à l’extérieur comme à l’intérieur, a été conçu sans angles, histoire de répondre notamment à la question sécuritaire. On doit le tout au bureau d’architectes Atelier Descombes-Rampini, et celui d'ingénieurs edms, en charge de l’aménagement complet de la plage des Eaux-Vives.

La forme organique de ces édicules, qui offriront par ailleurs vestiaire et local de rangement, promet d’être très commentée. Elle est radicale dans sa simplicité, elle fait le pari d’une architecture discrète et retenue, rompant avec l’image d’un bâtiment construit. Quant à l’emprise visuelle, elle devrait éviter aux futurs utilisateurs de trop chercher. Ce galet d’aisance, entouré d’arbres qui restent à planter, se verra de loin.