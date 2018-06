De gros moyens engagés suite à la collision entre un camion et une voiture

Non loin de l’auberge communale de Satigny, située en surplomb des installations sportives (terrains de foot et courts de tennis). Juste après, en roulant en direction de Peney, on franchit le pont ferroviaire dans une légère courbe à gauche. Hier, en fin d’après-midi, on ne franchit plus, c’est bouclé par la police, qui vient d’intervenir suite à une collision frontale entre un camion et un véhicule de tourisme. La voiture est détruite. Son occupant, miraculé, en sort tout seul, sans la moindre blessure.

Le poids lourd est immobilisé sur la chaussée. Sous l’effet du choc, l’essieu avant s’est désolidarisé. Ses attaches sont cassées. Conséquence: le véhicule tracteur du semi-remorque n’est plus du tout manoeuvrant. Il pèse plus de huit tonnes, rendant impossible un classique dépannage.

Les pompiers sont sur place, dix hommes du SIS, sous les ordres de l’officier de garde Olivier Catry. Ce dernier décide de faire appel à la grue du service. «Notre engin de levage était nécessaire pour dégager la partie accidentée du camion et l’acheminer sur une remorque surbaissée qu’il a fallu également faire venir sur le site», explique ce dernier. De son côté, la porte-parole de la police genevoise, Joanna Matta, indique que «l'intervention a duré plusieurs heures, entre le moment de l'accident, survenu à 15h52, et celui où la décision a été prise de rouvrir la route, soit à 21h30. Quant au chauffeur du camion, il est d'origine française et âgé de 36 ans. Le conducteur de la voiture de tourisme est originaire du Portugal et âgé de 57 ans.» (TDG)