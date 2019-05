De fortes rafales de vent vont balayer Genève

Le vent souffle déjà fort ce dimanche, avec des rafales entre 60 et 80 km/h, mais les bourrasques s'intensifieront encore durant la nuit, indique MétéoSuisse. Les rafales atteindront jusqu'à 100 km/h. Une alerte de degré 3 sur 5 a été lancée et le site annonce «un danger marqué» (voir en encadré le comportement à adopter). Il est notamment conseillé de se tenir éloigner des rives des lacs et de renoncer à toute activité nautique.

Prudence au bord du lac

Du côté du lac précisément, la prudence était de mise dimanche à Genève. «Une plongée a été effectuée et nous avons fait un tour dans la marina pour vérifier l’amarrage des bateaux et la fixation a parfois dû être renforcée. Nous avons aussi préféré reporter la mise à l’eau d’un gros bateau à cause du vent», raconte Sébastien Marti, propriétaire de Marti Marine. «La police s’est également assurée que des embarcations ne sont pas détachées», indique son porte-parole, Silvain Guillaume-Gentil. À la Nautique, pas de mesures particulières. «Le port est l’un des mieux protégés», assure-t-on.

Alerte jusqu'à mercredi

L'alerte de degré 3 devrait probablement être maintenue à Genève jusqu'à mercredi, indique MétéoSuisse, avant d'être rétrogradée en degré 2.

Les régions suivantes sont aussi concernées: Broye, Estavayer, Cudrefin, Gros-de-Vaud, Lausanne, Lavaux, Morges, Cossonay, Nyon, Terre-Sainte, plaine de l'Orbe, Saint-Cergue, vallée de Joux, Yverdon et Bevaix. Le Tessin sera également touché par un vent de degré 3. (TDG)