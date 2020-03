De Lyon à Auschwitz. Un déporté devant les élèves genevois

«Je ne vous demande qu’une chose: ne pas applaudir. Il y a eu trop de morts dans cette affaire.» Un silence lourd plane dans l’aula où Claude Bloch, déporté à Auschwitz, matricule B3692, termine son témoignage d’une voix un instant étranglée. Entre lundi et jeudi de la semaine passée, presque 2500 élèves en tout des écoles genevoises l’auront entendu à l’invitation de Claire Luchetta-Rentchnik, membre de la commission intercommunautaire chargée de l’organisation de YomhaShoha.

Un tatouage qui fascine

Pendant presque deux heures, le petit homme de 91 ans a tenu en haleine les élèves du Cycle d’orientation des Colombières. À la fin, c’est l’effervescence quand il leur propose de voir son matricule tatoué sur l’avant-bras gauche. «Ils ont envie de regarder et moi, ça ne me dérange pas», explique Claude Bloch. Les jeunes confirment: «J’ai envie de garder en mémoire cette discussion. C’est un des derniers déportés vivants et je veux montrer le tatouage à mes parents», commente un adolescent, la barbe encore duveteuse. «C’était marquant de voir un survivant, ajoute une jeune fille. Je suis admirative de voir tout ce qu’il a traversé.»

Le témoignage de Claude Bloch commence le 29 juillet 1944. «L’école est finie. Je remets en état mon vélo, parce que je dois partir le lendemain dans la Drôme. Ma grand-mère est absente, il n’y a que ma mère et mon grand-père à la maison. Peu avant midi, deux hommes armés se présentent. On a un quart d’heure pour se préparer. Je demande à ma mère quel pantalon je dois mettre. Elle me dit: «Mets ton pantalon long!» J’ai trouvé bizarre, il faisait vraiment chaud, mais ce n’était pas le moment de discuter.» Dérisoire? Ce choix lui sauve la vie. Déporté en culottes courtes, comme on disait alors, Claude, qui ne pèse pas lourd et n’est pas grand, aurait passé pour un enfant. Un ticket direct pour les chambres à gaz.

C’est à Montluc que Claude échappe une première fois à la mort. Dans cette prison, la milice pratique l’appel des détenus à qui on demande de se présenter «avec ou sans bagages». Les «sans» sont destinés à être exécutés, les autres sont transférés. Le 20 juillet, l’adolescent et sa mère partent pour Drancy et le 31 pour Auschwitz avec 1000 adultes et 300 enfants. À l’arrivée, Claude veut rejoindre sa mère dans la file des femmes et des enfants. Elle le repousse dans celle des hommes. «C’est ma dernière vision d’elle: ma mère qui me repousse. Je ne l’ai jamais revue.» Pourquoi ce geste?, s’interroge-t-il encore. Savait-elle que les femmes avec enfants étaient destinées au gaz et si oui, comment?

Déshabillage, tonte, tatouage, uniformes rayés, répartitions. L’adolescent est emprisonné à Auschwitz 1. Les jours passent, faits de travail forcé de terrassement, chantiers où il faut se rendre en passant devant un orchestre jouant des airs entraînants... Avant, le matin, décompte des prisonniers avec les morts de la nuit descendus dans la cour. La nourriture: «Une cuvette de café pour six le matin, une de soupe à midi pour quatre. Le soir, un cube de pain avec une rondelle de graisse ou de viande.» La dysenterie fait des ravages. Le dimanche, on ne travaille pas. Le soir, les pendaisons d’évadés repris ne sont pas rares. Parfois, on complète les contingents pour les chambres à gaz.

Les jours passent, «toujours pareils, toujours angoissants». Dans cet enfer intemporel, quelques repères: la révolte des déportés du four numéro 4 le 7 octobre, «on l’a su très vite», ou ce Noël 44, tombé un lundi: les détenus ne travaillent pas et mettent un moment avant de comprendre pourquoi.

Au printemps, les Soviétiques se rapprochent: le camp est évacué. Claude Bloch est transféré à Stutthoff, sur la Baltique. Fin avril, les détenus partent par bateau vers un port allemand. Un matin, les SS ont disparu. C’est le 9 mai, la guerre est finie. Les rescapés sont récupérés par la Croix-Rouge et débarqués à Malmö, en Suède. Claude Bloch pèse 30 kilos.

Compter en allemand

Des questions? Une petite dizaine de mains se lèvent dans la salle. Pour des raisons bien différentes, deux sortent du lot: «Comment agir pour les prochains génocides?» et «Avez-vous été obligé d’apprendre l’allemand dans les camps?» À la première, Claude Bloch répond qu’il faut veiller à ce que l’extrême droite ne revienne jamais au pouvoir. À la seconde, il répond n’avoir appris pratiquement qu’à compter jusqu’à 25, le nombre de coups qu’on devait hurler quand on était battu à coups de nerfs de bœuf.

De retour en France en juin 45, l’adolescent reprend ses études, après avoir réglé ses comptes avec une administration l’accusant d’avoir interrompu sa scolarité sans motif valable... Habitant toujours à Lyon, Claude Bloch a trois fils, neuf petits-enfants, et trois arrière-petits-enfants. «Finalement, les nazis ont un peu loupé leur truc», relève-t-il.

Le 21 avril à 19h au Théâtre du Léman, témoignage de M. Victor Perahia, déporté à Bergen-Belsen