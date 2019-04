Dardagny ne ressuscitera pas son ancienne boulangerie

La Commune de Dardagny ne deviendra pas propriétaire de l'ancienne boulangerie Bocquet. Une bâtisse de la route du Mandement qui n'avait plus vu un croissant depuis des lustres, mais autour de laquelle les habitants se sont enflammés, l'espace d'une campagne de votations.

Le 11 octobre dernier, en effet, suite à la pétition d'un viticulteur du village, le Conseil municipal décide d'acquérir ce bâtiment. Dans le but, notamment, de faire revivre la boulangerie. Mais le score est serré: 7 voix pour, 4 contre. C'est que le coût de l'opération n'est pas anodin: 1,45 million de francs. Et la Commune a d'autres projets dans ses tiroirs, notamment pour le stade de football du FC Donzelle et les activités scolaires et parascolaires à La Plaine. Un référendum est lancé.

Les Dardagnotes étaient donc appelés aux urnes ce dimanche 7 avril. Ils ont finalement refusé à 53,29% le rachat de la boulangerie Bocquet. La participation s'est élevée à 56,4%. (Tribune de Genève)