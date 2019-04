Dardagny invite puis désinvite ses habitants

De grosses dépenses attendent la commune de Dardagny, ce qui a pour effet de chauffer les esprits et de créer quelques maladresses. Au point qu’une séance d’information à la population, annoncée pour le 21 mars, va être reportée, comme l’a décidé mardi soir le Conseil municipal. Un deuxième tous-ménages va donc arriver dans les boîtes aux lettres d’ici peu pour corriger le premier.

De nouveaux locaux au stade de foot du Moulin sont à l’origine de ce petit couac. Mardi soir, l’architecte a présenté devant les élus le projet définitif. Il s’agit de créer une buvette, des vestiaires et des locaux techniques. Un bâtiment en bois, tout en longueur, simple et élégant, agrémenté de quatre pans de toiture.

Le projet est le fruit d’un concours, il a été élaboré avec ses utilisateurs, le FC Donzelle, et il vient d’obtenir l’autorisation de construire. À la suite de soumissions, on connaît le prix au plus juste; il a été réduit, mais se monte quand même à 3,1 millions de francs au total.

Trop tôt, pourtant, pour aller devant les habitants, ont fait valoir plusieurs élus. Il faut d’abord que le Conseil se détermine, si possible le 15 avril, après un examen approfondi par sa commission. Présenter le projet au public sans que les élus aient pris position serait «suicidaire» et mettrait à mal «la crédibilité» du Conseil. La séance d’information a donc été reportée sine die.

Mais le temps presse. Les travaux doivent débuter en juillet. Et cette histoire intervient dans un climat tendu. Car une autre dépense fait jaser. Il s’agit pour la Commune de racheter le bâtiment d’une ancienne boulangerie, une idée combattue par référendum et sur laquelle les Dardagniens votent le 7 avril.

Bref, la partie est serrée, le hors-jeu menace, et tout le monde se réjouit du coup de sifflet final, histoire de tranquillement refaire le match à la buvette. (TDG)