Dans les pharmacies, on canalise les clients

Quelques clients attendent dans une petite file désorganisée, comme autant de perles retenues par un fil invisible et maintenues à distance les unes des autres. En ce mardi matin, ils patientent sous un soleil radieux pour pénétrer dans la pharmacie de la gare, dont toutes les entrées ont été fermées à l’exception de celle qui donne sur le parvis extérieur, pour ne pas encombrer le passage dans les couloirs de Cornavin. La veille, ils étaient – paraît-il – si nombreux que la queue allait jusqu’au fast food voisin. En vitrine, des combinaisons de vitamines s’exposent. Sur les portes de nombreuses affichettes préviennent par le même texte que pour observer les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, une distance doit être maintenue entre les personnes et que seuls cinq clients peuvent être reçus en même temps dans l’officine. C’est presque un privilège quand on sait qu’une pharmacie du quartier de la Terrassière ne permet même plus à ses clients d’entrer, et n’échange avec eux que par l’intermédiaire d’un petit hublot à la porte d’entrée.

Dehors, Maria attend pour acheter du Dafalgan, ce médicament phare à base de paracétamol, dont l’usage est maintenant recommandé par rapport à l’ibuprofen dans le cadre de suspicions de coronavirus. «Je ne suis pas encore malade mais je n’en ai plus à la maison», explique-t-elle avec un petit bout de carton de son ancienne boîte à la main. Elle ne porte pas de masque, mais relève son écharpe sur son nez. Le masque, pour la dame blonde derrière elle venue acheter une crème dermatologique, «c’est exclu! Je n’ai rien à perdre, je suis prête à partir». Ce n’est apparemment pas la philosophie d’une autre femme que nous croisons, qui porte, en plus de son masque, des lunettes de soleil et la capuche de sa doudoune bien serrée autour de la tête malgré la température clémente. Pourquoi porte-t-elle un masque? «Parce que les autres le portent», avoue-t-elle en reculant un peu à notre approche.

À la porte, Jessica fait office de videur masqué. C’est apparemment un mauvais rôle. «Je ne me suis jamais fait autant insulter de toute ma vie, témoigne-t-elle. Et encore aujourd’hui les gens sont plus disciplinés qu’hier.»

«Les gens sont plus compatissants avec nous»

À l’intérieur, le pharmacien co-responsable, Ahmed Elfeshawey, ne rencontre pas les mêmes problèmes. «Il n’y a pas d’agressivité, au contraire les gens sont plus compatissants avec nous, ils nous souhaitent bon courage.» Pour des raisons de confidentialité et de secret médical, nous n’avons pu assister aux échanges depuis les comptoirs. C’est donc dans son petit bureau encombré de cartons de masques récemment reçus qu’il nous livre le résumé de la situation dans cette pharmacie stratégique, ouverte tous les jours de 7h à 23h. «D’habitude, on reçoit entre 1500 et 1600 personnes par jour, mais hier (ndlr: lundi) nous en avons quand même reçu 1800. On a pris plusieurs mesures, on a fermé le côté parfumerie, on n’ouvre désormais que cinq caisses sur les neuf habituelles. L’une d’entre elles est consacrée uniquement aux désinfectant, comme ça les personnes qui viennent pour d’autres raisons sont mieux prises en charge. On a mis du scotch brun par terre pour délimiter les zones d’attente et on va recevoir des plexiglas pour les comptoirs cet après-midi. C’est bien car certains clients toussent.»

Le pharmacien cantonal, Christian Robert, indique être en train d’organiser une livraison de masques pour les pharmaciens, sans pouvoir nous en dire plus à ce stade. Dans une circulaire envoyée aux pharmacies genevoises le 3 mars, il indiquait notamment que le canton avait décidé «de ne pas procéder actuellement à une livraison de masques chirurgicaux de la réserve cantonale aux professionnels n’étant pas en contact étroit avec des patients, ce qui est en principe la règle pour le personnel des pharmacies».

Marlyse, employée à la pharmacie indépendante du Chêne vert, à Thônex, dit avoir eu cette possibilité, sans y recourir. «Trois de mes collègues l'ont fait, moi pas, car derrière le comptoir la distance de sécurité est là.»

Un masque à 1 fr., 4,90 pour du gel

Les collaborateurs de la gare semblent malgré cela travailler dans une relative sérénité. «On est une équipe de jeunes, donc ça va bien on arrive à en rire. Il y a une bonne solidarité, des employés à temps partiel se sont proposés pour venir plus mais pour l’instant il n’y a pas besoin. Je suis fatigué, mais on se sent valorisés.» Le quotidien ne semble pas être bouleversé outre mesure, si ce n’est qu’Ahmed Elfeshawey passe encore plus de temps au téléphone pour essayer de trouver des nouveaux fournisseurs pour les produits les plus demandés, évidemment les solutions hydro-alcooliques et les masques. «On limite les ventes de désinfectant à un par personne, et cinq masques par personne, pour qu’il y en ait pour tout le monde.» Un logisticien l’interrompt pour savoir s’il peut installer les lingettes désinfectantes en rayon. Ce sera non. «On ne va pas les mettre devant, sinon les gens font faire des stocks.» En parlant de stocks, ils vont et viennent. «Notre fournisseur est en rupture depuis trois ou quatre jours. Mais nous on en a encore car on la chance d’être une grande pharmacie. Et du paracétamol sous notre marque Amavita est disponible.»

Le masque se vend à un franc pièce, contre quarante centimes avant la crise, et le gel à 4fr.90 les 50 ml, un prix qu’il estime correct par rapport à d’autres pharmacies où il s’écoule au double. «On doit négocier les prix avec certains fournisseurs qui en profitent pour demander des sommes astronomiques. S’ils ne baissent pas, on ne prend pas.»

Ce mardi matin, Ahmed Elfeshawey a préparé des attestations pour la dizaine de collaborateurs frontaliers – sur une cinquantaine au total – qui doivent passer la frontière et subit indirectement les retards induits par ces nouveaux contrôles. «J’ai un collègue qui a fait 500 mètres entre 6h31 et 8h07. Il est 9h43 et il n’est toujours pas là...»

Avant de sortir, une cliente attire le regard, son foulard aux motifs têtes de mort en guise de masque de fortune. Comme pour mieux défier le virus.