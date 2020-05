Dans le flou, les lieux nocturnes paient le prix fort

Les lieux de culture nocturnes (clubs, boîtes de nuit, salles de concert) subissent de plein fouet la crise du coronavirus. Et cela pourrait durer: ceux-ci risquent effectivement d’être parmi les derniers établissements publics à rouvrir leurs portes. Selon leur association faîtière, la situation de ces structures est «très précaire». L’État, lui, a décidé de faire un geste supplémentaire.

Premier dégât: l’annulation des événements déjà programmés. «Les frais engagés pour ces derniers ont grignoté les petites réserves de cash de ces structures qui sont des PME, des microentreprises ou des associations à but non lucratif», explique Zabou Elisabeth Jaquet, coprésidente du Grand Conseil de la nuit, qui représente notamment le Motel Campo, l’Audio, l’Usine ou encore la Gravière.

Incertitudes

Conséquence: certains clubs sont à sec pour assurer leurs charges courantes. Selon le Grand Conseil de la nuit, les premières aides ont été trop tardives, avec un chômage partiel étendu à leur secteur d’activité le 16 avril seulement: «Nous avons vécu dans l’incertitude pendant plus d’un mois avec l’impossibilité pour presque tous nos membres de licencier et honorer les préavis.»

Par ailleurs, la faîtière ignore la date de versement potentiel des aides ou si les montants accordés seront suffisants pour garantir la réouverture des différents lieux. «Nos membres sont tous fermés depuis un mois et demi. Heureusement, des mesures de report de paiement de factures ont été accordées par le gouvernement et par certaines institutions, mais ces factures sont toujours dues et s’ajoutent à celles qui ne sont pas échelonnables.»

De plus, certains lieux nocturnes, malgré une programmation musicale pointue, n’ont jusqu’ici pas eu droit aux aides culturelles puisque absents de l’ordonnance fédérale Covid, qui dicte à Genève quelles aides mettre en place. Ceux-ci ont seulement pu se tourner vers les mesures prévues pour les indépendants et PME. Et ces aides ne suffisent pas, selon le Grand Conseil de la nuit.

Ainsi, selon ce dernier, certains travailleurs, «dont une partie attend toujours les indemnités de chômage partiel du mois de mars», ont dû se tourner vers l’Hospice général. «Nous avons chiffré que nos membres auraient besoin d’un fonds d’un montant de plus de 450'000 francs d’ici à fin avril. Nous savons aujourd’hui que plusieurs d’entre eux ne pourront rouvrir que dans plusieurs mois seulement.» Et pour certains lieux, comme la cave des Vollandes, ce sera peut-être trop tard. Son exploitant, Sébastien Courage, en a peur. «Si nous ne pouvons pas rouvrir d’ici à deux mois, nous devrons tirer la prise.»

La date de réouverture, en effet, est tout sauf claire. Le Conseil fédéral ne dira que fin mai si la barrière des cinq personnes maximum pourra être élargie. Ici et là, on espère une réouverture des lieux les plus restreints d’ici à juin ou juillet. «L’idée serait de permettre une reprise de petits événements et une ouverture d’établissements extérieurs dans le respect de l’hygiène et la distanciation sociale, port du masque et outils de traçabilité des participants», note Zabou Elisabeth Jaquet.

En cas de réouverture en automne, voire en 2021, certains craignent de mettre la clé sous la porte. Des séquelles, il y en aura, selon nos interlocuteurs. «Seuls les gestionnaires aux reins solides s’en sortiront, estime Dimitri Stransky, gérant du Weetamix, à Vernier. On reviendra donc également à une scène alternative au sens propre. Lieux illégaux, nuisances sonores nocturnes, jeu du chat et de la souris avec la police…»

Peur des soirées sauvages

Les inquiétudes des exploitants dépassent leur propre cas. «Les clubbers ne resteront pas chez eux si les commerces et les transports publics reviennent à la normale, redoute Dimitri Stransky. Je vois l’apparition d’un nombre excessif de soirées sauvages si les clubs restent fermés plus que de raison.» Le Grand Conseil de la nuit s’inquiète lui aussi. «L’été approche et nous craignons que notre public habituel se retrouve à des rassemblements non contrôlés dans les parcs ou au bord de l’eau, avec aucun moyen de prévention ou de traçabilité des personnes participantes.»

«L’été approche et nous craignons que notre public habituel se retrouve à des rassemblements non contrôlés» Zabou Elisabeth Jaquet, Grand Conseil de la nuit

À certaines conditions, le département de Thierry Apothéloz, qui chapeaute la culture, pourrait néanmoins entrer en matière pour une aide financière. «Les clubs qui programment de la musique live étant pris en compte par la Confédération, les night-clubs avec concerts live, performances, DJ-musiciens peuvent également déposer une demande dans le cadre des aides prévues pour la culture, concernant les pertes liées à la programmation culturelle», nous dit le département. Mais il faudra pour cela convaincre une commission.

Pour les autres, il faudra s’adresser au département de Pierre Maudet, pour une aide au loyer (ceux jusqu’à 10'000 francs sont désormais pris en compte), un complément au chômage partiel pour les employeurs ou des prêts remboursables.