Dans le commerce, on est près de solder le partenariat social

En acceptant il y a un peu plus d’un an d’introduire dans la loi le principe d’une ouverture des magasins trois dimanches par an, les Genevois pensaient sans doute voir se concrétiser rapidement cet assouplissement. Ce ne sera pas le cas, faute d’un accord entre partenaires sociaux du commerce de détail sur une nouvelle convention collective de travail.

Malgré cela, les commerces du canton ouvriront bien un dimanche en 2017 jusqu’à 17 heures. Ce sera le 31 décembre, date anniversaire de la Restauration genevoise et donc jour férié. Mais il s’agit d’une exception, qui figure en tant que telle dans la Loi sur les heures d’ouverture des magasins. Pour le reste, tout est bloqué. Pas question par exemple d’une ouverture le 24 décembre dernier.

Maudet en médiateur

Le contre-projet à l’initiative syndicale «Touche pas à mes dimanches», accepté par le peuple, contient en effet un marché. Il conditionne les ouvertures dominicales à l’existence d’une convention collective de travail (CCT) étendue dans le commerce de détail. Or il n’y en a plus depuis le 1er juillet. Ce sont les syndicats qui ont dénoncé la précédente, espérant glaner quelques avantages en échange des dimanches d’ouverture. Particulièrement un renforcement du contrôle de l’application de la CCT.

Le pari est manqué car les discussions avec les associations patronales se sont rapidement grippées. Les relations se sont détériorées à un point tel que Pierre Maudet, le patron de l’Économie, a proposé sa médiation en octobre. Si la conciliation n’est pas encore achevée, rien n’indique qu’elle a permis d’apaiser les choses. On n’en saura pas davantage, les deux parties étant tenues au silence durant cette phase. On devrait toutefois être fixé d’ici à une quinzaine de jours.

Une CCT, mais contestée

Il faut dire que le différend est profond comme le loch Ness. La dénonciation de la CCT a évidemment été mal vécue par les employeurs. Tout comme la contestation devant la justice de l’heure d’ouverture supplémentaire accordée pour le samedi 30 septembre en raison de la Saga des Géants.

En face, le Trade Club, la Fédération du commerce genevois et la Nouvelle organisation des entrepreneurs ne sont pas en reste. Ils ont tout simplement «négocié» et signé à la fin de septembre une nouvelle convention collective avec la Société des employés de commerce (SEC), un syndicat quasi absent de la branche à Genève. Et l’accord n’a même pas été conclu avec la section genevoise, mais directement avec la centrale.

La SEC mise à la porte

La riposte syndicale ne s’est pas fait attendre. Non seulement Unia et le SIT contestent la validité de cette CCT, mais le comité de la faîtière des syndicats genevois (la Communauté genevoise d’action syndicale) a purement et simplement exclu la SEC le 14 décembre.

Le message envoyé ce jour-là était on ne peut plus clair: «Les représentants patronaux doivent cesser immédiatement leur jeu de dupes et revenir discuter avec les syndicats représentant le personnel, communiquait la CGAS. Une éventuelle extension de la CCT signée avec la SEC signifierait concrètement une déclaration de guerre et ne manquerait pas d’avoir des répercussions tant sur le partenariat social que le tripartisme (ndlr: les partenaires sociaux et l’État) bien au-delà du secteur du commerce de détail.»

De leur côté, les employeurs estiment ne plus pouvoir discuter avec leurs partenaires syndicaux historiques. En octobre, Pascal Vandenberghe, président de Payot et du Trade Club, ne cachait pas son irritation: «On ne peut avoir face à nous des gens qui changent d’avis comme de chemise, déclarait-il à la RTS. Ils veulent toujours obtenir plus sans rien lâcher.» Ambiance.

Dans ces conditions, on ne discerne pas immédiatement sur quelle base les deux parties pourraient s’entendre. Sauf que chacune a de très bonnes raisons de disposer d’une convention collective. Les syndicats pour mieux protéger les employés et les patrons pour obtenir les trois dimanches et éviter la concurrence déloyale. On découvrira vite si cela suffit à ramener tout le monde à la raison.