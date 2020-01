Dans le canton, certaines listes électorales ont de drôles de noms

Il y a celles qui s’en tiennent aux appellations classiques (la majorité), celles qui misent sur le côté rassembleur (beaucoup), et enfin celles qui font le pari de l’originalité (une poignée). Chaque scrutin communal comprend son lot de noms de listes insolites. Dévoilée jeudi, la cuvée 2020 s’annonce prometteuse. Petit florilège des perles dénichées parmi les 200 pages publiées sur le site du Canton.

Comme dans toute compétition, certains lauréats s’imposent d’office. Gy remporte indiscutablement la palme 2020. Cette petite commune frontalière de la Rive gauche a su se démarquer comme nulle autre. Et cela à tous les échelons. Au Délibératif, les Gytans auront ainsi le choix entre «Gy vis Gy vais», «Energy» ou plus sobrement «Ensemble, la commune». Les candidats à l’Exécutif ne sont pas en reste. Leurs listes s’intitulent «Cogyter», «Agyr» et «Bien vivre à Gy».

La commune est une habituée des jeux de mots. «Il y a une tradition à Gy, s’amuse le maire actuel, Gérard Meylan, qui ne brigue pas de nouveau mandat. Il faut dire que le nom s’y prête.» Même le tea-room du village n’a pas résisté à la tentation du calembour. Son nom? Le «Jour Gy».

Sur le podium des appellations les plus improbables, on trouve également la liste «Assemblage» à Satigny. La dénomination fait allusion aux origines diverses de ses douze membres. «Ces quatre femmes et huit hommes, issus de trois cépages citoyens différents (PDC, PVL et indépendants), ont décidé de changer de perspective, d’écrire une autre page de l’histoire politique de la commune», précisent les intéressés dans leur communiqué.

La troisième place est plus difficile à attribuer. On aurait tendance à décerner le bronze à «Vand’œuvres pour vous» et «L’Équi’libre» à Dardagny pour l’effort. Ou encore à la traditionnelle liste «La Devise» de Perly-Certoux. Son nom complet est «La Devise – Labor felicitas». «Sauf erreur, il s’agit d’une maxime utilisée au début du siècle dernier par les autorités communales», note Steve Delaude, maire de Perly-Certoux.

À l’insolite, plusieurs formations ont préféré mettre en avant leur vision d’avenir. On ne compte ainsi pas le nombre d’occurrences du mot «demain» parmi les listes. Mention spéciale pour Avully, qui sort du lot en osant un «Avully 2.0». Enfin, certaines appellations prêtent à confusion. À Vernier, les électeurs auront notamment le choix entre les listes «MCG L’Alternative pour Vernier» et «Alternative Vernier» pour le Délibératif. La première regroupe des candidats MCG, la seconde des indépendants et des ex-membres de divers partis.