Dans la galère des bouchons matinaux

«Je serai en retard, désolée, c'est la galère!» Pianotée fiévreusement sur son portable par Christelle à l'arrêt TPG de Bel-Air ce mardi matin, cette phrase ou des expressions analogues ont dû être les plus diffusées sur les messageries à Genève en ce mardi matin. Le cortège des maçons en grève, qui se sont réunis en tout de début de matinée place des XXII-Cantons avant d'occuper résolument le pont du Mont-Blanc, a mis Genève sens dessus dessous en pleine heure de pointe.

Vers 8 heures, un calme presque suspect règne dans certaines rues de l'hypercentre. Mais le passant est vite détrompé par les clameurs syndicales émanant du pont du Mont-Blanc. On réalise ensuite que l'habituel trafic motorisé était retenu en amont par des barrages policiers successifs.

Barrage forcé

Des dispositifs qui suscitent leur lot de mauvaise humeur. Vers 8h10, la conductrice d'un gros 4x4 blanc force un barrage policier à l'angle de la place du Port et de la rue du Rhône pour s'engouffrer dans cette dernière. C'est en vain qu'un agent aura tenté de lui faire entendre raison et aura essayé d'ouvrir sa portière verrouillée. Partout alentour, le trafic est englué. Seuls semblent s'en sortir des nuées de cyclistes, aux comportements plus erratiques que jamais.

Non loin de là, à Rive, des hordes de passagers attendent en grappes des bus évanescents sur des quais trop exigus pour contenir une telle affluence. Ces pendulaires en galère n'avaient pas tous été informés des perturbations attendues ce mardi.

«Je n'ai pas eu trop de mal à descendre de la Servette même si on était serrés comme des sardines, mais je ne sais pas si je vais parvenir jusqu'à Meinier», raconte Marisol. À côté d'elle, Ilidia, 14 ans, tente de poursuivre son odyssée entamée en car transfrontalier à Thonon pour se rendre à l'école: «On a mis une trentaine de minutes juste pour franchir Vésenaz.» Mireile, qui attend le tram, a emprunté le même axe et il lui a fallu quarante-cinq minutes pour rallier le centre-ville: «Déjà plein à Vésenaz, le bus ne s'est pourtant presque plus arrêté jusqu'à Genève-Plage, raconte-t-elle. Mais le périple commence à peine: je devrais déjà être à Carouge et j'avais des rendez-vous ce matin.»

École buissonnière

Plus loin, Eduardo tente d'amener son fils en classe: «On sera en retard, constate-t-il. On savait qu'il y aurait des perturbations et on a pris quelques minutes d'avance, mais ce n'était pas assez...»

Sur le quai d'en face, de jeunes élèves du collège privé Saint-Louis de Corsier liste avec bonheur les cours qu'ils sont sur le point de rater. «Ça tombe trop bien , on avait un test d'anglais», se réjouit cette adolescente. «Ne vous faites aucun souci pour nou»s, rigole sa camarade. Soudain, un bus arbore le sigle G et est pris d'assaut. Trop exigu pour une telle ruée, il laissera des passagers en rade sur le trottoir.

Pas tout le monde n'affiche la bonne humeur des adolescents. «J'ai une heure de retard, ronchonne Fernando. Je ne pensais pas qu'il me faudrait 50 minutes pour aller du Petit-Saconnex aux Eaux-Vives sur mon scooter que j'amenais en révision. Je n'ai pas choisi le bon jour...»

Des dispositifs à adapter

À la police cantonale, on explique avoir multiplié les barrages, y compris dès la lointaine périphérie. «Nous avons procédé de la sorte pour éviter que trop de véhicules ne se retrouvent bloqués au centre-ville», explique Chloé Dethurens, porte-parole.

Aux TPG, on est agréablement surpris du fait que la manifestation syndicale a libéré plus tôt que prévu la place des XXII-Cantons, point névralgique où passent seize lignes de transport public. En revanche, le réseau peine à supporter les reports de trafic, en particulier sur la rive gauche. Des retards de plus de soixante minutes étaient observés vers 9 heures sur les axes de Frontenex et de Vésenaz. Les lignes empruntant habituellement le pont du Mont-Blanc ont été déviées par les Rues Basses, la ligne de trolleybus 6 (Vernier-Genève-Plage) étant carrément supprimée en raison de la sensibilité de son tracé aux événements.

D'autres mesures seront prises en fonction de la progression du défilé, mais on s'attend pour l'heure que le pont du Mont-Blanc reste occupé une bonne partie de la matinée. Vers 9h30, les embarras de circulation semblaient se concentrer sur l'hyper-centre ainsi que les flancs est et sud de l'agglomération. (TDG)