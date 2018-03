«Dans cette affaire, il ne faut pas baisser les bras!»

«Je suis fatiguée de tout ça. Je resterai marquée à vie par cette agression, mais je voudrais que cette procédure s’achève.» Antoinette, 84 ans, est venue affronter une nouvelle fois jeudi, lors d’un quatrième procès (lire nos éditions de jeudi), l’homme qui, le 18 février 2012, a forcé sa porte, l’a frappée, étranglée, bâillonnée et ligotée au fond de sa baignoire pour lui voler ses bijoux, ses économies et sa carte bancaire.

«Après, rappelle son avocate Lorella Bertani, cet homme ira tranquillement vider son compte au bancomat avant de boire des verres avec son pote en attendant minuit, afin qu’il puisse retirer encore plus d’argent.» Elle souligne le ton «joyeux» du prévenu au téléphone après les faits alors que sa cliente, ligotée dans sa baignoire, est en train d’étouffer «et voit la mort en face». Me Bertani dénonce la violence de l’étranglement qu’elle a subi. «Au bout de plusieurs minutes de compression, le cartilage s’est cassé. Des pétéchies sont apparues sur son cou. Ces pétéchies sont le signe que sa vie a été concrètement mise en danger.» Pendant cette description, la vieille dame porte, sans y penser, les mains à sa gorge.

«Pas de rabais!»

«On n’a jamais vu un tel déferlement de violence sur une victime aussi faible», indique pour sa part le procureur général, Olivier Jornot. Il rappelle le couteau de 30 cm que le prévenu a placé sous la gorge de cette dame, les coups de genou et le coup de poing dans l’œil. Pour lui, Antoinette est une miraculée. Elle a échappé à la mort seulement grâce aux «réflexes professionnels» de son voisin et ami, capitaine du Service d’incendie et de secours à l’époque des faits.

Le procureur décrit une nouvelle fois l’horreur de cette soirée «afin de ne pas se laisser désorienter par l’anecdotique». L’essentiel à ses yeux est qu’en abandonnant la vieille dame au fond de la baignoire après l’avoir brutalisée à ce point, le prévenu a accepté le risque qu’elle puisse mourir. «C’est un assassin!» Le magistrat n’en démord pas.

Pour des raisons juridiques, après un arrêt du Tribunal fédéral (TF), Olivier Jornot ne peut plus demander à la Cour de le reconnaître coupable de tentative d’assassinat. Mais, selon lui, l’infraction de brigandage aggravé peut absorber cette infraction. Il réclame une peine de 12 ans de prison. Il ne voit aucun indice qui montrerait une prise de conscience ou une «évolution miraculeuse» du prévenu. «Il n’y a aucune raison de lui accorder un rabais. Dans cette affaire, il ne faut pas baisser les bras!»

«Nouvelle Genferei»

Il s’en prend à l’avocat de la défense qui, en utilisant les failles juridiques et en recourant au TF, a obtenu un quatrième procès. «Parfois on fait des choses brillantes sur le plan juridique, mais les résultats sont choquants du point de vue du commun des mortels.» Me Bertani note que «le prévenu a le droit de jouer sur les failles du système. Mais qu’est-ce qui l’oblige à exercer ses droits?» Elle voit en tout cas une incompatibilité entre les regrets exprimés et son attitude procédurière. «Ma cliente, elle, avait aussi le droit de finir ses jours dans la sérénité.»

Me Romain Jordan, puisque c’est lui qui assure la défense, réagit vivement à ces critiques. «Nous ne sommes plus au temps des Romains et à la loi du talion!» Et à l’adresse des juges: «Aujourd’hui, le Ministère public vous demande de faire comme si de rien n’était, on cherche à faire des zigzags avec l’arrêt du TF. On peut bien sûr décider de mettre des œillères et continuer les Genferei – l’image de la justice genevoise en prend chaque fois un coup – ou alors respecter le droit et les règles. Si on ne se conforme pas au Code de procédure, la partie plaignante pourrait aussi vous demander de couper la main du prévenu…»

L’avocat demande une peine de moins de dix ans. Il ne souhaite pas un cinquième procès, mais ne l’exclut pas si le droit n’est pas respecté. «On ne peut pas péjorer la situation d’un prévenu qui a fait recours. Ce principe est aussi vieux que la Révolution française!» Verdict aujourd’hui.

(TDG)