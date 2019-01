Dans Porteous en hiver, l’élan bâtisseur annonce le printemps

Les Journées européennes du patrimoine se déroulent traditionnellement en été. Les amateurs de bâtiments classés portent le short et les chaussures en toile. Le patrimoine occupé se visite, lui, plutôt en hiver, à presque huis clos, avec une garde-robe de circonstance. Collants et doudoune pour aller au contact des occupants de Porteous, l’ancienne usine de la station d’épuration d’Aïre. Ils sont arrivés le 25 août dernier par le fleuve, ils ne sont pas repartis. Un acte de piraterie urbaine, largement médiatisé, annonciateur d’une occupation historique par sa durée: les membres du mouvement «Prenons la ville» sont dans la place depuis maintenant dix-huit semaines.

Il neige sur Porteous. Une fine pellicule blanche recouvre le débarcadère ce jeudi 10 janvier, un soleil glaçant se reflète contre la coursive, arpentée par les guetteurs assurant leur tour de garde. La banderole des premiers soirs a disparu. «Nous construisons un monde sans prison»: le message des jeunes bâtisseurs a été entendu. Le recyclage du lieu à des fins carcérales ne figure plus dans les discussions, à l’échelle de la commune verniolane, qui n’en a jamais voulu, comme du Canton, convaincu à son tour que la sauvegarde de cet endroit assez unique se marie mal avec les ambitions pénitentiaires du Département de la sécurité.

Travailleurs de l’ombre

On bâtit à la lumière du jour, on rêve dans le noir au retour du printemps, car le soir venu, l’obscurité tombe sur le site comme un rideau de scène à la fin de la représentation. L’électricité, prise chez les voisins bienveillants des Services industriels, a été coupée dans les premières semaines d’occupation, sur ordre de police, histoire de compliquer la tâche des travailleurs de l’ombre. Sans pour autant les décourager. La visite hivernale confirme l’énergie déployée à tous les étages pour rendre Porteous habitable, exploitable, culturellement attachée aux propositions alternatives défendues depuis le début.

Au rez-de-chaussée, dans ce qui était l’ancienne buanderie, un bar-restaurant avec son zinc, ses tables, ses canapés, ses boisssons chaudes et, certains soirs, ses «vodka coucher du soleil». Une volée d’escaliers mène aux grandes salles du niveau supérieur. Les sols ont été asséchés, les infiltrations d’eau combattues avec des toiles parachute suspendues à des cordages. Le 22 décembre, l’orchestre présent a joué au sec devant un public dansant qui ne s’est pas plaint du froid. A la marge, les vitriers ont fait le job pour isoler les cloisons percées, en veillant à chaque fois de laisser entrer la lumière, cet éclairage naturel qui ne coûte rien à personne et illumine des volumes incroyables par leur hauteur.

Salle multisports Juste à côté, une salle de sport est en préparation. Il y a de la place pour faire cohabiter plusieurs disciplines: un ring de boxe, des rameurs, des vélos, une table de ping-pong. C’est Macolin au bord du fleuve. Les plaques de moquette, livrées récemment, attendent dans le local de stockage d’être collées sur le sol.

Le mur de grimpe? Il est déjà monté. Une association, spécialisée dans l’ascension indoor, en a fait don à Porteous. Sa structure en panneaux n’attend plus que la pose des prises pour vernir sa verticalité. Le skate park? Les aînés s’en sont chargés. Il a lui aussi ses rampes et sa surface généreuse. On quitte le ventre dur du bâtiment pour retrouver l’air libre. Sans redescendre.

Menuisiers d’altitude

La rêverie concrète prend de la hauteur. Sur le toit, on y est. Végétalisé malgré lui par de la mauvaise herbe, il sert de bassin de rétention à la pluie. Il faut vider la piscine. Les menuisiers d’altitude ont pris possession du belvédère. En trois mois, deux cabanes ont poussé à la manière de refuges de montagne. L’une d’elles, à l’architecture raffinée, s’aligne parfaitement sur le porte-à-faux de la station d’épuration.

La silhouette de Porteous s’en trouve augmentée. L’ouvrage, qui se voit de loin, plairait assurément à la Commission des monuments et sites. Il y a six mois, à l’occasion de ces mêmes visites du patrimoine, les guides estivaux s’enthousiasmaient devant «la vision esthétique et sociale» du site Porteous. Ils ont été entendus. «On a de la chance de vivre en Suisse, c’est monstrueux ce que les gens jettent; tout ici est fait avec de la récup’», lâche le constructeur de cette cahute améliorée – trente mètres carrés en comptant le balcon qui s’avance sur le Rhône, à près de vingt mètres de hauteur. De là, on voit le soleil se lever et se coucher comme au sommet de la Jungfrau.

Village alternatif

«Pour l’instant, on affiche un très bon bilan financier», renchérit un occupant, en se souvenant des 30 millions articulés pour le budget carcéral mort-né. Il dessine à main levée les plans du village alternatif haut perché avec son office postal, son observatoire et, pourquoi pas, rigole-t-il, son commissariat de proximité.

On arrête de rire. Les questions qui fâchent. Combien de temps cette parenthèse angélique va-t-elle encore durer? L’Etat, qui est propriétaire, a dénoncé devant la justice l’occupation d’un bâtiment jugé insalubre, inhabitable et dangereux, ajoutant que «pour le rendre à nouveau utilisable, en vue d’une quelconque affectation, il faudrait des travaux importants de longue durée, notamment en matière de dépollution.» La plainte, bien sûr, court toujours: l’évacuation par la force pèse comme une épée de Damoclès sur l’avenir proche des occupants. Ils le savent. Leur bel élan bâtisseur, leur gardiennage actif ne pèseront pas lourd face à une intervention de la police qui, elle aussi, connaît les lieux comme sa poche.

Respectueux et responsables

«La mise aux normes sécuritaires est largement réalisable, réplique les membres de Prenons la Ville. On se comporte en occupants responsables et respectueux du site. Porteous revit, cette friche industrielle se porte bien mieux depuis que nous sommes là. Nous avons planifié des sessions de travaux collectifs en février, notre projet avance dans la concertation, la liste des soutiens ne cesse de s’allonger. De nouvelles énergies se manifestent. On demande juste un panneau de chantier, avec une prise, pour nous brancher sur le courant et nous permettre d’avoir un peu plus de lumière que le simple faisceau d’une lampe frontale.» Dans ce faisceau qui éclaire loin, l’image en sursis d’un centre socioculturel, d’une cité alternative creusant ses fondations dans le sol gelé de l’hiver. (TDG)